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福壽針對泰山提告提出四點聲明：依法捍衛權益
中聯油脂之油品製程中，苯駢芘含量管控發生疑慮，且該等油品已供應予多家下游廠商，包括福壽實業股份有限公司（下稱福壽公司）、泰山企業股份有限公司（下稱泰山公司）及福懋油脂股份有限公司（下稱福懋公司）等。福壽表示，公司作為下游廠商之一，同為本次事件之受影響者。
福壽公司已於民國115年11月13日收受泰山公司提起之民事損害賠償訴訟起訴狀。泰山公司以福壽公司、南僑油脂事業股份有限公司、福懋公司及中聯公司為被告，於訴狀中主張福壽公司等有隱匿重大食安資訊之情事，致其未能及時公告、匡列與下架回收，因而受有貨品退貨及商譽減損等損害。
對此，福壽公司謹此說明：
一、福壽公司對上開主張不予認同。本次事件之源頭為原料油品之製程管控問題，福壽公司與泰山公司同屬下游廠商，將下游廠商與問題油品供應來源之責任等同視之，有失允當。
二、福壽公司注意到，本次事件相關事實，目前仍由司法機關調查釐清中。各方之責任歸屬，應待司法機關查明後，依法認定，福壽公司呼籲外界勿預設結論。
三、福壽公司已將本案交由律師審慎評估，並將依法積極答辯，於法庭上提出事證，以維護公司及股東之權益。
四、福壽公司將持續落實品質把關，並全力配合司法機關調查，以保障消費者權益。
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