福壽針對泰山提告提出四點聲明：依法捍衛權益

中聯油脂之油品製程中，苯駢芘含量管控發生疑慮，且該等油品已供應予多家下游廠商，包括福壽實業股份有限公司（下稱福壽公司）、泰山企業股份有限公司（下稱泰山公司）及福懋油脂股份有限公司（下稱福懋公司）等。福壽表示，公司作為下游廠商之一，同為本次事件之受影響者。

福壽公司已於民國115年11月13日收受泰山公司提起之民事損害賠償訴訟起訴狀。泰山公司以福壽公司、南僑油脂事業股份有限公司、福懋公司及中聯公司為被告，於訴狀中主張福壽公司等有隱匿重大食安資訊之情事，致其未能及時公告、匡列與下架回收，因而受有貨品退貨及商譽減損等損害。

對此，福壽公司謹此說明：