東方風能：近3年為產能布建期 設定非風電營收占比目標4成

東方風能今天舉辦第3季法說會，東方風能表示，今年前3季營收已超越去年全年；展望未來營運，董事長陳柏霖說明3大主軸，包括加速擴大自有船隊規模、提升長期合約鎖定比重，以及市場與產業持續多元化，其中，115至117年為產能布建期，將陸續投入6艘新船，也設定目標於119年將非風電業務營收占比提升至4成，穩固長期營運韌性。

東方風能受惠於電信海纜專案持續認列及專業海事工程業務，今年第3季合併營收新台幣44.1億元，年增9.2%，稅後淨利為5.76億元，每股盈餘3.27元。累計前3季合併營收達104.7億元，年增24.7%，已超越去年全年營收；稅後淨利14.40億元，每股盈餘8.20元。

展望明年，東方風能表示，首艘新造運維船「東方先進」（SOV-1）已提前2個月交付，並於11月正式投入與Vestas的12年期長約，開始挹注穩定現金流。另外，明年上半年4月起東方先鋒（SOV-2）預計開始投入營運；下半年起，東方宏洋（CSV-2）、東方海峰（CLV-2）大型自有新船將陸續投入營運。

東方風能指出，由於自有船舶毛利率預估可達45%至55%區間，將推升現在總體毛利率，隨著自有船隊擴大，將大幅優化獲利結構，未來3年整體獲利有望逐年提升。

針對中長期發展，東方風能董事長陳柏霖提到「加速擴大自有船隊規模、提升長期合約鎖定比重、市場與產業持續多元化」3大發展策略。他表示，115至117年為產能布建期，將陸續投入6艘新船，並藉由擴大在手訂單確保穩定現金流、降低營運風險，目標於119年將非風電業務營收占比提升至4成，穩固長期營運韌性。

東方風能表示，目前旗下8艘大型自有工程船舶至117年租約幾乎滿檔，除9月決議新建的第6艘新船（SOV-4）保留未來爭取新單的彈性外，核心運能已全數鎖定，預估至119年長約鎖定率可達7成。

東方風能指出，目前4大長期合約包括與挪威海事服務商DeepOcean簽訂的6年期租約，主要協助執行歐洲油氣田產業項目，也計劃支援其他離岸海事工程的業務運行，為台灣海事工程商史上首次成功將船舶部署至歐洲市場。此外，東方能也與Vestas、CIP及風睿能源（SRE）分別簽訂，最長達12至20年的台灣離岸風場運維合約。

同時，東方風能於9月成功取得中央氣象署「南部海域地震與海嘯監測海底電纜計畫」20.3億元統包工程，專案預計119年完工，營收認列高峰落在118至119年，將進一步拓展中長期多元業務布局。

東方風能表示，今年預估資本支出約71.2億元，為本波投資高峰，116與117年將逐年遞減，目前整體建造進度達6成5。其中，5艘新造船計畫已取得全額銀行融資。此外，董事會於9月通過第6艘新船（SOV-4）建造計畫，預估投資7600萬至8600萬美元以搶攻國際運維商機。東方風能指出，隨著新造船陸續交付並投入營運，未來資本支出將逐年下降。