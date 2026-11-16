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華航台北分公司新辦公室亮相 融入梅花、航網意象

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航台北分公司提供機票開立、行程異動及會員相關服務，以專業親切的服務及舒適的洽辦環境，陪伴旅客規劃每一段旅程。圖／華航提供
華航台北分公司提供機票開立、行程異動及會員相關服務，以專業親切的服務及舒適的洽辦環境，陪伴旅客規劃每一段旅程。圖／華航提供

華航台北分公司今天（16日）正式進駐台北市松山區民權東路三段167號全新辦公據點，華航董事長高星潢與台灣地區處長馮震宇率領團隊舉行開市團拜，宣告新址啟用。新辦公室以「飛行的軌跡，同行向前」為設計主軸，融入航網、梅花等品牌元素，打造兼具旅客服務與員工辦公需求的空間。

華航表示，新辦公室設有票務櫃檯，提供機票開立、行程異動及會員相關服務，並透過明確動線與無障礙設計，提升旅客洽辦便利性。整體空間以淺色系搭配木質色調，融入符合綠建材標準的永續材料，員工辦公區則規劃多元會議室及交流空間，兼顧工作效率與環境舒適度。

華航說明，台北分公司原位於南京東路三段的辦公大樓，自1980年啟用至今已有46年歷史，2010年華航總公司遷往桃園後，仍持續作為台北分公司服務據點。隨著新址啟用，華航將延續多年累積的專業經驗與服務熱忱，深化與旅客、企業客戶及合作夥伴的連結，持續以貼心服務陪伴旅客展開每一段旅程。

華航台北分公司旅客服務大廳融入航網意象與梅花造型燈飾，搭配淺色系及木質色調，打造兼具品牌特色與舒適氛圍的服務空間。圖／華航提供
華航台北分公司旅客服務大廳融入航網意象與梅花造型燈飾，搭配淺色系及木質色調，打造兼具品牌特色與舒適氛圍的服務空間。圖／華航提供

華航董事長高星潢與台灣地區處長馮震宇共同率領團隊舉行開市團拜，慶賀新址正式啟用，祈願營運順利、業務蒸蒸日上。圖／華航提供
華航董事長高星潢與台灣地區處長馮震宇共同率領團隊舉行開市團拜，慶賀新址正式啟用，祈願營運順利、業務蒸蒸日上。圖／華航提供

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