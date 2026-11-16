聽新聞
0:00 / 0:00
華航台北分公司新辦公室亮相 融入梅花、航網意象
中華航空台北分公司今天（16日）正式進駐台北市松山區民權東路三段167號全新辦公據點，華航董事長高星潢與台灣地區處長馮震宇率領團隊舉行開市團拜，宣告新址啟用。新辦公室以「飛行的軌跡，同行向前」為設計主軸，融入航網、梅花等品牌元素，打造兼具旅客服務與員工辦公需求的空間。
華航表示，新辦公室設有票務櫃檯，提供機票開立、行程異動及會員相關服務，並透過明確動線與無障礙設計，提升旅客洽辦便利性。整體空間以淺色系搭配木質色調，融入符合綠建材標準的永續材料，員工辦公區則規劃多元會議室及交流空間，兼顧工作效率與環境舒適度。
華航說明，台北分公司原位於南京東路三段的辦公大樓，自1980年啟用至今已有46年歷史，2010年華航總公司遷往桃園後，仍持續作為台北分公司服務據點。隨著新址啟用，華航將延續多年累積的專業經驗與服務熱忱，深化與旅客、企業客戶及合作夥伴的連結，持續以貼心服務陪伴旅客展開每一段旅程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。