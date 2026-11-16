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益得獲經濟部A+計畫約1.47億元補助 開發兩大吸入劑搶攻歐美低碳商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
益得生技董事長林智暉。圖／益得提供
益得生技董事長林智暉。圖／益得提供

益得（6461）16日宣布，獲經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」補助1億4,706萬元，將投入高階三複方吸入劑及短效型支氣管擴張劑（SABA）兩大產品開發，並建立低碳吸入劑技術及製造平台，布局歐美市場。

益得生技表示，此次以「高門檻吸入劑學名藥開發」取得經濟部專案補助，將聚焦高門檻加壓定量吸入劑（pMDI）學名藥與低碳製造技術整合開發，並建置低全球暖化潛勢（LGWP）推進劑技術及生產平台，加速布局新世代低碳吸入劑國際市場。

隨著全球環境法規及減碳要求提高，吸入劑產業正加速朝低全球暖化潛勢推進劑轉型。相較傳統高全球暖化潛勢（GWP）推進劑，新世代環保推進劑的GWP最高可降低約千倍，尤其歐美市場高度重視產品碳足跡及環境永續，預期將逐步帶動傳統吸入劑產品的轉換需求。

益得指出，目前採用低碳推進劑的短效型支氣管擴張劑加壓定量吸入劑（SABA MDI），全球僅於英國上市，投入相關產品開發的廠商相當有限，益得為其中之一。

由於低碳吸入劑涉及新型推進劑應用、處方設計、製程控制、設備建置及法規驗證等多重技術門檻，益得將藉由此次經濟部A+計畫支持，加速關鍵技術開發及產能布局，強化未來國際授權、策略合作及外銷競爭力。

在產品開發方面，益得將同步推進高階三複方吸入劑，建立懸浮技術平台，提高多成分藥物給藥一致性及產品品質，並導入低碳推進劑及相關生產能力。

根據市場資料，全球三複方MDI於2025年總銷售量約3,257萬支，預估2034年將增加至1.26億支，較2025年成長約2.9倍；其中美國市場2025年銷售量約320萬支，預估2034年將達1,250萬支，顯示高階複方吸入劑具有長期市場成長潛力。

另一項開發重點為SABA MDI氣喘用藥。根據IQVIA統計，2025年全球同成分、同劑量產品年銷售量約2.88億支，其中美國市場約7,164萬支，為益得未來海外市場布局的重要目標。

台灣市場方面，目前同成分、同劑量產品競爭相對有限，加上部分呼吸道吸入劑陸續退出市場，也為益得後續產品導入創造機會。公司將透過產品開發、量產放大及製程升級，提升國內呼吸道用藥供應能力，並建立進軍美國及其他海外市場的製造基礎。

益得表示，此次研發計畫並非僅著眼於單一產品，而是採取「平台帶動產品，並以商業規模製造能力作為支撐」策略，透過三複方及SABA MDI兩大產品，建立可延伸至其他吸入劑的技術平台及量產能力，進一步擴大產品組合。

益得指出，未來將以台灣作為研發及生產基地，逐步銜接歐美法規與市場需求，除掌握全球吸入劑低碳轉型商機，也將強化國內關鍵呼吸道用藥自主研發及在地製造能力，降低對境外供應鏈及外部技術來源的依賴。

低碳 歐美 經濟部

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