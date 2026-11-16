2026自行車友善旅宿名單出爐 頒獎典禮串聯產業優惠

為積極推廣台灣自行車觀光，提升自行車友善旅宿品牌能見度，交通部觀光署16日舉辦「2026年自行車友善旅宿票選活動頒獎典禮暨聯合優惠活動」，表揚本年度獲獎的優秀旅宿業者，此次活動共有上百家業者角逐。

經過全民熱烈投票與嚴謹審查，共頒發16項大獎，包含「全國最佳人氣旅宿獎」，以及北、中、南、東與離島五大區域之觀光旅館、一般旅館及民宿類別獎項，肯定業者持續提升自行車友善設施與優質服務，並透過產業交流共同串聯台灣自行車觀光旅遊資源。

此次票選活動以「Team Bike 挺你的旅宿」為主題，號召全台車友與民眾透過網路投票，用票數支持心目中最讚的自行車友善旅宿，活動期間許多旅宿業者全力動員、在地單車團體也力挺宣傳。

經有效票數統計，墾丁福華渡假飯店憑藉卓越的自行車友善設施與頂級渡假體驗，榮獲「全國最佳人氣旅宿獎」及「南區最佳人氣觀光旅館獎」雙料冠軍，其他各區獲獎業者亦各具特色，深受車友與旅客肯定。

此次活動特別規劃「旅宿優惠星光大道」，由獲獎業者展示限定優惠與服務，包含專屬住宿折扣、加值體驗等，將票選活動熱度延續至實際旅遊消費，鼓勵民眾規劃一趟「說騎就騎」的低碳輕旅行。

現場亦邀請自行車產業、旅行社及單車協會團體共襄盛舉，透過跨領域媒合交流，促進「路線、住宿、景點、遊程」的深度結合，打造更豐富多元的自行車旅遊產品。

交通部觀光署表示，未來將持續推動自行車觀光，精進友善旅遊環境與產業合作，讓每位車友都能「安心騎乘、自在探索」。自行車友善旅宿獲獎名單及限定優惠內容，可上相關活動網站查詢。