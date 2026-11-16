華航台北分公司喬遷全新空間正式啟用

華航（2610）台北分公司16日正式進駐全新辦公據點，董事長高星潢與台灣地區處長馮震宇共同率領團隊舉行開市團拜，迎接新址正式啟用。新辦公室座落於台北市松山區民權東路三段167號，以嶄新面貌持續深耕台灣市場。

全新辦公室設計以「飛行的軌跡，同行向前」為主軸，處處可見飛行與梅花等品牌元素。旅客服務大廳牆面巧妙融入航網意象，呼應華航以台灣為樞紐、串聯全球航點的營運布局，天花板則以曲線燈飾勾勒經典梅花意象，整體空間以淺色系搭配木質色調，打造明亮溫潤的氛圍，展現華航從心出發的服務理念。

華航台北分公司設置票務櫃檯，提供機票開立、行程異動及會員相關服務，空間規劃兼顧服務效率與旅客舒適度，並透過清楚的動線引導及無障礙設計，營造便利、友善的洽辦環境；同時選用符合綠建材標準的永續材料，兼顧美感與環境友善。此外，員工辦公區域擁有開闊視野，可眺望台北市景，並配置多元會議室及交流空間，滿足日常辦公與團隊協作需求。

華航原位於台北市南京東路三段的辦公大樓自1980年啟用，陪伴華航走過46年歲月；2010年總公司遷往桃園後，持續作為台北分公司服務據點，承載不同世代華航人的共同回憶，也見證華航與城市共同成長的歷程。華航將延續多年累積的專業經驗與服務熱忱，深化與旅客、企業客戶及合作夥伴的連結，持續以貼心服務陪伴旅客展開每一段旅程。