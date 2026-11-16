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華航台北分公司喬遷全新空間正式啟用

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航台北分公司全新辦公據點正式啟用，座落台北市松山區民權東路三段167號，以明亮溫潤的全新空間迎接旅客。華航／提供
華航台北分公司全新辦公據點正式啟用，座落台北市松山區民權東路三段167號，以明亮溫潤的全新空間迎接旅客。華航／提供

華航（2610）台北分公司16日正式進駐全新辦公據點，董事長高星潢與台灣地區處長馮震宇共同率領團隊舉行開市團拜，迎接新址正式啟用。新辦公室座落於台北市松山區民權東路三段167號，以嶄新面貌持續深耕台灣市場。

全新辦公室設計以「飛行的軌跡，同行向前」為主軸，處處可見飛行與梅花等品牌元素。旅客服務大廳牆面巧妙融入航網意象，呼應華航以台灣為樞紐、串聯全球航點的營運布局，天花板則以曲線燈飾勾勒經典梅花意象，整體空間以淺色系搭配木質色調，打造明亮溫潤的氛圍，展現華航從心出發的服務理念。

華航台北分公司設置票務櫃檯，提供機票開立、行程異動及會員相關服務，空間規劃兼顧服務效率與旅客舒適度，並透過清楚的動線引導及無障礙設計，營造便利、友善的洽辦環境；同時選用符合綠建材標準的永續材料，兼顧美感與環境友善。此外，員工辦公區域擁有開闊視野，可眺望台北市景，並配置多元會議室及交流空間，滿足日常辦公與團隊協作需求。

華航原位於台北市南京東路三段的辦公大樓自1980年啟用，陪伴華航走過46年歲月；2010年總公司遷往桃園後，持續作為台北分公司服務據點，承載不同世代華航人的共同回憶，也見證華航與城市共同成長的歷程。華航將延續多年累積的專業經驗與服務熱忱，深化與旅客、企業客戶及合作夥伴的連結，持續以貼心服務陪伴旅客展開每一段旅程。

華航董事長高星潢與台灣地區處長馮震宇共同率領團隊舉行開市團拜，慶賀新址正式啟用，祈願營運順利、業務蒸蒸日上。華航／提供
華航董事長高星潢與台灣地區處長馮震宇共同率領團隊舉行開市團拜，慶賀新址正式啟用，祈願營運順利、業務蒸蒸日上。華航／提供

華航 台北 天花板

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