塑化專業廠法說會接力登場 第4季需求估回溫、高成本仍是變數

塑化專業廠台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）、聯成（1313）將於20日舉行法人說明會。經歷第2季戰爭高油價推升石油腦、乙烯、丙烯等石化原料成本，多數塑化產品行情仍在高檔區間震盪；加上年底逢下游消費性產品備貨旺季，業者預估第4季需求逐漸回暖，但整體仍需關注高原料價格是否壓抑買盤力道。

台聚集團先前公布第3季、前三季財報，虧損幅度較去年同期收斂，反應第2季以來塑化行情震盪、低價庫存利益。其中，台聚第3季稅後淨損5.53億元，每股淨損（EPS）0.52元；前三季稅後淨損11.72億元，EPS-1.09元。亞聚第3季稅後淨損-1.56億元，EPS-0.26元；前三季稅後淨損-2.46億元，EPS-0.42元。

台聚、亞聚主要產品涵蓋EVA、HDPE、LDPE及LLDPE。展望EVA市況，台、亞聚先前表示，第3季光伏需求谷底已過，加上年底鞋材發泡旺季來臨，雖客戶表示接單仍較往年清淡，需求仍溫和復甦。業界並表示，第4季為PE包裝材、LLDPE農膜、EVA鞋材等傳統需求旺季，加上中國大陸持續推出促進消費政策，有望提升拉貨動能。

台達化第3季稅後淨損2.45億元，EPS-0.62元，較上季持平；前三季稅後淨損7.15億元，EPS-1.8元。業者指出，苯乙烯（SM）下游塑料產品仍受中國大陸低價產品搶市拖累，市況相對辛苦。不過，9月起家電及聖誕節需求開始恢復，預估產銷量會將改善許多。台達化先前表示，第3季下游家電及電子產業步入傳統旺季，剛需買氣有望提升。加上供料回復正常水準，預期開工率將較第2季回升。

可塑劑及苯酐大廠聯成第3季單季稅後純益5.95億元，相較去年同期轉盈，每股純益（EPS）0.45元；前三季稅後純益10.1億元，EPS 0.76元，獲利同樣較去年同期翻正。

聯成自第1季起已轉盈，第2季獲利更優於第1季，第3季單季稅後純益季增90.43％，連續三季獲利成長。聯成先前指出，因美、伊戰事影響，今年上半年3-5月因下游備貨買盤湧出，利差達到高峰，但6-8月則因戰事曠日持久、油價持續震盪走高，致下游採購趨於保守，加上傳統需求淡季，利差承壓。不過，9月起步入傳統「金九銀十」旺季，需求有望復甦。

在銷售策略上，聯成指出，將把握鄰法PA現階段原料價差，增加外售比率，提升整體產品利差；並配合下游可塑劑淡季，進行低庫存操作、避免未來損失。