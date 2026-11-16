六都幼年人口占比前十名行政區 台中包辦四席

永慶房產集團彙整六都0至14歲幼年人口占比最高的10個行政區，台中市中區以18.3%居冠，新北市林口區以17.1%居次，台南市善化區15.7%排名第三，其中前10名行政區台中市就占了4個席次，顯示台中未來發展較其他都會區享有更多的人口優勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，對於有結婚、生育以及換屋需求的購屋族而言，購屋時除了考量總價與房貸負擔外，區域人口結構也是值得留意的指標。台中市中區是台中早期發展的舊城區，部分住宅屋齡相對較老，讓房價相對實惠，近一年平均房價每坪24.4萬元，是榜單中房價最親民的行政區。

陳金萍補充，儘管中區幼年人口占比居六都之冠，但65歲以上老年人口占比達23.1%超過2成，相較之下，台中市沙鹿區、南屯區與北屯區幼年人口分別為15.4%、14.6%與13.9%，但15至64歲的工作人口占比皆達7成以上，突顯沙鹿、南屯與北屯人口年輕化的特徵，顯示近年台中新興地區在區域發展、產業升級、重劃區開發之下，帶動就業人口、年輕家庭積極移往沙鹿、南屯或北屯等區域發展。其中北屯人口已達到31.7萬人，帶動近一年1,556戶住宅交易，平均單價34萬元，呈現龐大住宅居住需求。

新北市林口區人口約13.8萬人，幼年人口占17.1%排名第2，住宅成交701戶，平均單價每坪42.2萬元；台南市善化區則以15.7%排名第3，住宅成交227戶，平均單價28.7萬元。

陳金萍指出，產業就業是觀察兩地家庭居住需求的重要指標。林口區受惠於產業聚落與林口新創園等就業資源，加上新北國際AI＋智慧園區的發展，可望進一步強化在地就業機能。加上國道與捷運等交通建設陸續完善，以及整齊的重劃區街廓、高綠覆率的生活環境，對於重視生活品質與育兒環境的年輕自住客而言，具有強大磁吸作用。

至於台南市善化區則鄰近南科就業核心，科技產業聚集所衍生的就近居住、成家與育兒需求，可為當地住宅市場提供支撐。對園區工作者而言，縮短通勤時間，也有助於兼顧工作與接送子女，成為選擇居住地點的重要考量。

值得留意的是台北市中正區與大安區，儘管房價已突破百萬元，幼年人口占比分別為15.3%與14.3%，排名第5與第8。陳金萍說明，行政區的幼年人口占比高並不一定代表人口結構就會較年輕，台北市中正區與大安區向來被視為台北市政經核心與文教重鎮的舊城區，多數高齡人口屬於長期居住者，65歲以上老年人口超過2成，呈現老幼人口並存的結構。

不過，陳金萍指出，兩區憑藉著成熟的交通與生活機能，教育資源與熱門學區等優勢，仍吸引家長將幼年人口戶籍保留在精華區域，學區需求也成為支撐區域住宅市場的因素之一。

陳金萍提醒，人口比例是觀察區域家庭需求的指標之一，幼年人口占比較高，並不代表整體人口最年輕，也不能直接推論人口持續移入或房價上漲。尤其在少子化與高齡化趨勢下，學校、托育、醫療、公園及交通等生活機能，都將是家庭長期居住的重要考量，必須多方衡量，才能找到符合自身需求同時又符合預算的好屋。