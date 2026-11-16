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亞洲醫療科技創新論壇12/2登場 鎖定2027投資標的
第9屆「MEDTEX亞洲醫療科技創新論壇」將於12月2日在台北登場，集結6家管理資產規模合計逾120億美元國際創投，以及12家醫療科技新創，聚焦AI新藥開發、次世代療法及精準醫療3大領域，透過新創發表、投資交流與國際創投觀點，掌握2027年全球生醫投資趨勢與新商機。
「MEDTEX亞洲醫療科技創新論壇」由生策中心及永明生技投資共同主辦，贊助協辦富邦金控、台新新光金控、國泰金控、可成科技、英業達及鑽石生技。
去年受邀參與亞洲醫療科技創新論壇發表的美國AI新藥開發公司Iambic Therapeutics，後續獲永明生技投資支持，今年10月更成功在美國那斯達克（Nasdaq）全球精選市場掛牌，也讓市場期待今年MEDTEX將帶來哪些具突破性技術與成長潛力的國際新創，以及下一波值得布局的醫療科技投資機會。
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