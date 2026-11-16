台酒副總廖志堅辭世享年60歲 曾任貢寮海洋音樂祭推手

福隆沙灘上，海浪與吉他聲曾一起奔湧，讓無數年輕人找到舞台的幕後推手，如今先行謝幕。台灣菸酒公司副總經理廖志堅15日深夜辭世，享年60歲。從政治幕僚、文化推手到國營事業主管，他留下的印記，走進了一代人的青春。

台酒16日公告，發言人由副總經理曾煥昌接任，即日生效。曾煥昌曾任代理發言人，具會計業務督導經驗，也曾代表台酒出席中國大陸進口啤酒反傾銷案聽證，說明成本與售價變化。

廖志堅擁有政大外交研究所碩士學歷，曾任台北縣政府新聞室主任，是前縣長蘇貞昌倚重的幕僚。他善於溝通，與不同黨派、媒體相處融洽，更懂得找出地方特色，把創意變成讓人願意親近一座城市的理由。

2000年，他與角頭音樂創辦人張四十三等人共同催生貢寮海洋音樂祭，把獨立音樂帶到福隆海邊。樂團有了放聲演出的舞台，樂迷有了每年夏天奔赴的方向；海祭也成為孕育蘇打綠等樂團的重要搖籃，一片沙灘，承接了無數年輕人的夢。

2023年海祭宣布停辦，他曾感嘆：「海祭像是我生的小孩。」即使已是中年大叔，想起初創時的熱血，依舊澎湃。短短一句話，藏著多年投入，也藏著放不下的牽掛。

後來受林智堅延攬，廖志堅出任新竹市文化局長，推動藝文走進市民生活。他相信，敢不敢、願不願意嘗試改變，才是關鍵。轉任台酒副總後，持續投入品牌行銷，並擔任公司發言人。

近年廖志堅健康欠佳，多次進出醫院，家人是他的慰藉。小女兒帶來歡樂，大兒子常陪愛釣魚的他出門。從萬人齊唱的沙灘，到父子相伴的釣遊，他的人生有熱血，也有柔情。人已遠行，曾經替青春搭起的舞台，仍在許多人心裡迴響。