世足商機助攻 遠東新、新纖前3季賺贏去年全年

紡纖廠遠東新、新纖受惠世足商機助攻，陸續公布第3季財報，前3季每股純益分別為新台幣1.79元和1.96元，皆已超越2025年全年每股獲利。

遠東新今天公布第3季歸屬母公司淨利31.89億元，年增50.5%，也比第2季成長16.7%，創下近9季新高，單季每股純益0.64元。

累積遠東新今年前3季歸屬母公司淨利90.14億元，較去年同期大幅成長66.2%。每股稅後純益1.79元，已超越去年全年每股獲利1.55元。

遠東新長纖事業部副總經理黃全億先前表示，今年世足賽規模為史上最大，擴編到48支國家隊伍，遠東新包辦其中22個國家隊的主客場球員球衣，尤其今年冠軍西班牙隊、亞軍阿根廷隊的球員球衣，其中的環保紗線材料皆由遠東新供應，幫助公司營運進補。

新纖今天也公布第3季歸屬母公司淨利12.45億元，比去年同期略減2%，也較第2季小幅下滑1.7%，單季每股純益0.78元。累積前3季歸屬母公司淨利31.39億元，比去年同期倍增，每股稅後純益1.96元，同樣已超越去年全年每股獲利1.19元。

新纖的環保聚酯切進耐吉（Nike）供應鏈，同樣成為今年世足商機的受惠者，包辦巴西、法國、英格蘭等12支隊伍球衣的環保纖維供應。