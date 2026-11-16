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中和預售屋三年每坪成交價增26.7％ 最高單價突破120萬元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中信房屋研展室彙整實價登錄資料發現，中和區住宅市場出現了明顯的新舊屋價格分化現象，2026年中和區成屋每坪成交均價55.2萬元，相較2024年的每坪55.4萬元，微幅下滑0.4％；反觀預售屋，每坪成交均價則從2024年的66.3萬元，一路攀升至2025年的78.2萬元，2026年更進一步來到84萬元，三年漲幅高達26.7％，中和區新案價格持續向上，與中古屋市場的價差也日益擴大。中信房屋／提供
中信房屋研展室彙整實價登錄資料發現，中和區住宅市場出現了明顯的新舊屋價格分化現象，2026年中和區成屋每坪成交均價55.2萬元，相較2024年的每坪55.4萬元，微幅下滑0.4％；反觀預售屋，每坪成交均價則從2024年的66.3萬元，一路攀升至2025年的78.2萬元，2026年更進一步來到84萬元，三年漲幅高達26.7％，中和區新案價格持續向上，與中古屋市場的價差也日益擴大。中信房屋／提供

中信房屋研展室彙整實價登錄資料發現，中和區住宅市場出現了明顯的新舊屋價格分化現象，2026年中和區成屋每坪成交均價55.2萬元，相較2024年的每坪55.4萬元，微幅下滑0.4％；反觀預售屋，每坪成交均價則從2024年的66.3萬元，一路攀升至2025年的78.2萬元，2026年更進一步來到84萬元，三年漲幅高達26.7％，中和區新案價格持續向上，與中古屋市場的價差也日益擴大。

中信房屋中和南勢角加盟店店長曾尚藝表示，近年中和預售屋價格持續墊高，主要與土地取得成本、營建成本上升，以及建商品牌與產品規劃等因素有關。尤其中和屬於發展成熟的都會區，可大面積開發的土地資源相對有限，新案供給不多，在「物以稀為貴」下，建商推案價格自然易漲難跌，並與中古屋拉開距離。

曾尚藝進一步指出，中和腹地廣大、地形多元，不同生活圈因地段條件、交通建設及生活機能差異，房價也呈現明顯落差。以四號公園周邊來說，區內指標建案的最高每坪成交單價已突破120萬，就連屋齡20年以內的中古屋也能達到每坪7-8字頭的水準，購屋門檻相對較高。

曾尚藝表示，對於有預算考量的購屋民眾來說，南勢角生活圈也是一個相當值得關注的選項。

曾尚藝分析，南勢角生活圈擁有興南夜市、華新街市場及緬甸街等特色商圈，日常採買、餐飲及生活所需一應俱全，加上鄰近捷運中和新蘆線南勢角站，往返台北市交通也很便利。

更重要的是，曾尚藝指出，相較於中和部分高價區塊，南勢角房價仍具有一定的親民優勢，目前區內新建案的每坪成交單價約落在6-8字頭，中古大樓、華廈則落在每坪5字頭上下，部分屋齡較高的中古公寓甚至還有機會看到4字頭。

對於中和房市，中信房屋研展室副理莊思敏指出，中和基礎機能完善，還坐擁遠東世紀廣場等產業聚落，加上區域人口密度高，居住需求穩定，為房市提供了相當扎實的支撐力道。

展望後市，莊思敏認為，隨著捷運萬大中和線工程進度已達8成以上，未來正式通車後，將進一步提升區域交通便利性，帶動沿線生活圈發展，為中和房市增添長期利多，區域交易量能也有望同步升溫。

中和 預售屋

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