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台塑第4季看好 PVC、PE、EVA 產品 旺季需求有支撐

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

日前表示，第4季PVC、PE、EVA三大產品市況可望走揚，其中，PVC受惠中國大陸同業減產、印度反補貼措施影響，供給面有望改善；PE、EVA則進入下游傳統需求旺季，加上中東局勢推升乙烯成本，價格可望獲得支撐。不過，中國大陸第4季仍有新增PE產能開出，後續供給壓力仍須觀察。

台塑（1301）表示，第4季為PE/PP包裝材、LLDPE農膜、EVA鞋材、PP玩具及家電用品等傳統需求旺季，加上中國大陸持續推出促進消費政策，預估將有利台塑產品銷售。

其中，在PVC部分，由於印度商工部於10月26日發布PVC反補貼調查初判報告，針對來自中國大陸PVC徵收臨時反補貼稅，每噸為83.72-143.82美元；台塑指出，雖然初判稅率並不會立即生效，但預估未來印度客戶進口中國大陸PVC數量逐漸減少，近期印度PVC同業已調漲售價每噸40美元。

在PVC供給面，台塑指出，中國大陸多家PVC同業因虧損降產或停車檢修，產能高達585萬噸，占中國大陸產能20%，市場供應量減少，且原料乙烯價格維持高檔，成本支撐，預估PVC價格可望上漲。

PE產品則因由於中東緊張局勢持續，推升原料乙烯成本；需求面來看，目前PE下游農膜及包裝材需求好轉，預期PE價格緩步上漲。

不過，台塑也表示，中國大陸第4季預計新增PE產能330萬噸年產能，占中國大陸產能8％，市場供給量增加，若新增產能全數順利投產，恐影響PE價格上漲動能。

至於EVA，則由於下游國際運動鞋品牌代工廠客戶自10月起進入備料需求旺季，加上美國自12月4起，針對進口太陽能模組加徵15％關稅，因印度遭美國加徵反補貼稅率比東南亞各國低，短期帶動印度模組廠搶出貨潮，台塑預估EVA對印度市場的銷售有望增加。

在成本面，近期原料乙烯價格持續上漲，持續支撐售價，台塑預估第4季EVA價格看漲。

台塑

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