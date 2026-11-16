新板特區再進化 環狀線板橋站打造金融科技新核心
新北捷運藍圖四環八線如火如荼推進，市長侯友宜今見證新北環狀線板橋站捷運開發案動工，也預告基隆捷運機電、土木標近日將啟動。冠德建設董事長馬志綱稱讚侯市長領軍的團隊行政效率高，看好新北潛力，一起帶動城市榮景而努力。
新北捷運局持續推動大眾運輸導向發展（TOD）及活化捷運場站周邊土地，位於新板特區的環狀線板橋站捷運開發案今天動土，侯友宜與投資人團隊冠德建設集團一同見證工程啟動。
今天動工典禮現場有許多板橋區里長出席，侯友宜說，新北捷運四環八線串起基北北桃，新北是基北北桃的中心，中心的中心就在新板特區，他打趣地說「板橋未來性無窮，大家別搬走，否則以後可能搬不回來了」。
該基地位於板橋核心樞紐，匯集捷運、高鐵、台鐵與轉運站，除了與新北環狀線及板橋轉運站共構，北側鄰接萬坪公園，西接板橋三鐵共構車站，南側鄰板橋區重要商圈及新北市政府廣場，未來將透過空橋連接國家兒童未來館，完成板橋地區空橋系統通廊最後一塊拼圖，更是新北市最完整的通勤辦公區域。
新北捷運局指出，板橋站基地面積1681坪，將興建地上23層、地下7層，總樓地板面積達1.4萬坪的辦公大樓，結合交通樞紐優勢與頂級綠建築規格，可望成為板橋地區的「金融與數位科技中心」，全面引領城市經濟躍升，預計將取得鑽石級綠建築、鑽石級智慧建築認證或標章，兼顧頂級辦公需求與環境永續指標，預計可在2031年完工交屋，為板橋再添一座地標級的綠色商辦。
侯友宜說，捷運建設不僅要完善交通路網，更要透過場站開發創造城市發展新動能。市府以TOD理念整合交通、居住與商業機能，陸續推動37處捷運場站開發，已有13處成功招商，預估將帶動3270億元投資，創造4.3萬個就業機會，提供約5.3萬人的居住空間。
新北捷運局長李政安說明，新北捷運將持續以「以站為心、以人為本」的理念推動各項捷運開發，透過捷運場站作為都市發展核心來引入人流與產業，落實宜居、宜業、宜行的新北城市願景。
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