新板特區再進化 環狀線板橋站打造金融科技新核心

新北捷運藍圖四環八線如火如荼推進，市長侯友宜今見證新北環狀線板橋站捷運開發案動工，也預告基隆捷運機電、土木標近日將啟動。冠德建設董事長馬志綱稱讚侯市長領軍的團隊行政效率高，看好新北潛力，一起帶動城市榮景而努力。

新北捷運局持續推動大眾運輸導向發展（TOD）及活化捷運場站周邊土地，位於新板特區的環狀線板橋站捷運開發案今天動土，侯友宜與投資人團隊冠德建設集團一同見證工程啟動。

今天動工典禮現場有許多板橋區里長出席，侯友宜說，新北捷運四環八線串起基北北桃，新北是基北北桃的中心，中心的中心就在新板特區，他打趣地說「板橋未來性無窮，大家別搬走，否則以後可能搬不回來了」。

該基地位於板橋核心樞紐，匯集捷運、高鐵、台鐵與轉運站，除了與新北環狀線及板橋轉運站共構，北側鄰接萬坪公園，西接板橋三鐵共構車站，南側鄰板橋區重要商圈及新北市政府廣場，未來將透過空橋連接國家兒童未來館，完成板橋地區空橋系統通廊最後一塊拼圖，更是新北市最完整的通勤辦公區域。

新北捷運局指出，板橋站基地面積1681坪，將興建地上23層、地下7層，總樓地板面積達1.4萬坪的辦公大樓，結合交通樞紐優勢與頂級綠建築規格，可望成為板橋地區的「金融與數位科技中心」，全面引領城市經濟躍升，預計將取得鑽石級綠建築、鑽石級智慧建築認證或標章，兼顧頂級辦公需求與環境永續指標，預計可在2031年完工交屋，為板橋再添一座地標級的綠色商辦。

侯友宜說，捷運建設不僅要完善交通路網，更要透過場站開發創造城市發展新動能。市府以TOD理念整合交通、居住與商業機能，陸續推動37處捷運場站開發，已有13處成功招商，預估將帶動3270億元投資，創造4.3萬個就業機會，提供約5.3萬人的居住空間。

新北捷運局長李政安說明，新北捷運將持續以「以站為心、以人為本」的理念推動各項捷運開發，透過捷運場站作為都市發展核心來引入人流與產業，落實宜居、宜業、宜行的新北城市願景。

冠德建設董事長馬志綱稱讚侯市長領軍的團隊行政效率高，看好新北潛力，一起帶動城市榮景而努力。記者王慧瑛／攝影

位於新板特區的環狀線板橋站捷運開發案今天動土，新北市長侯友宜與投資人團隊冠德建設集團董事長馬志綱等人一同見證工程啟動。記者王慧瑛／攝影

位於新板特區的環狀線板橋站捷運開發案今天動土，新北市長侯友宜與投資人團隊冠德建設集團董事長馬志綱等人一同見證工程啟動。記者王慧瑛／攝影

位於新板特區的環狀線板橋站捷運開發案今天動土，新北市長侯友宜與投資人團隊冠德建設集團董事長馬志綱等人一同見證工程啟動。記者王慧瑛／攝影