六大國際創投齊聚 MEDTEX 掌握2027年生醫投資商機

第九屆「MEDTEX亞洲醫療科技創新論壇」將於12月2日在台北登場，集結六家管理資產規模合計逾120億美元的國際創投及12家醫療科技新創，聚焦AI新藥開發、次世代療法及精準醫療三大領域，探索2027年全球生醫投資新機會。

由生策中心及永明生技投資共同主辦的MEDTEX論壇，今年邀集美國、歐洲及亞洲主要醫療科技創投機構，透過新創技術發表、投資交流及國際創投觀點，探討全球醫療科技發展趨勢，以及國際資本未來可能布局的投資標的。

值得注意的是，去年受邀參與MEDTEX發表的美國AI新藥開發公司Iambic Therapeutics，後續獲得永明生技投資支持，並於今年10月成功在美國那斯達克全球精選市場掛牌，也使今年論壇的新創企業及其後續發展受到關注。

在AI新藥開發領域，今年邀請美國Enveda Biosciences、Metaphore Biotechnologies及以色列AION Labs參與。其中，Enveda運用AI結合質譜分析，從天然分子發掘新藥，旗下候選藥物ENV-294已進入第2a期臨床試驗，累計募資逾8.45億美元。

由Flagship Pioneering孵化的Metaphore，運用AI分子模擬技術開發次世代抗體，並與Novo Nordisk達成最高6億美元研發合作。AION Labs則結合AstraZeneca、Pfizer、Merck KGaA及AWS等國際資源，迄今已孵化十家AI新藥開發公司。

次世代療法方面，Mana.bio運用AI優化脂質奈米粒子（LNP）藥物遞送技術，推進RNA療法開發；Onward Therapeutics則針對實體及血液腫瘤抗藥性，布局雙特異性抗體與異體NK細胞療法，旗下雙特異性抗體OT-A201已進入第1期臨床試驗。

精準醫療領域則涵蓋AI臨床決策、腦機介面及膠囊機器人。美國Atropos Health運用AI分析真實世界醫療數據，協助醫師取得臨床實證，已完成3,300萬美元B輪募資。

台灣BioPro Scientific結合半導體晶片、腦機介面及邊緣AI，開發神經調控技術；美國Endiatx則開發可吞服的PillBot微型膠囊機器人，拓展遠端胃部影像檢查應用，已完成1,200萬美元A輪募資。

國際創投方面，Lux Capital合夥人Shaq Vayda將解析AI與生命科學交會下的資本移轉趨勢，Entrée Bio創辦人暨合夥人Yael Gruenbaum-Cohen分享醫療科技未來發展。

論壇下半場將由Yosemite Venture Fund、BioGeneration Ventures、Flare Capital Partners及Ally Bridge Group四家國際創投高階主管，針對2027年全球醫療投資展望進行討論，分析國際資本未來可能流向的醫療科技領域。