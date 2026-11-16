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豐興今開出本周盤價 廢鋼、鋼筋、型鋼均平盤
豐興（2015）今（16）日開出本周新盤價，包括廢鋼、鋼筋和型鋼價格均持平；廢鋼收購價為每公噸1.01萬元、鋼筋牌價為每公噸1.83萬元，型鋼每公噸2.55萬元。
豐興表示，國際原料仍居高不下，且國際原料行情也持穩，因此廢鋼暫維持平盤，而鋼筋買盤則尚未出籠，惟成本依舊維持高檔，愈調降價格恐影響鋼廠利潤，故決議鋼筋維持平盤，以觀察買方動作。
國際原物料方面，豐興表示，美國大船廢鋼上周無報價，日本2H廢鋼也未報價，美國貨櫃廢鋼本周報價持平為每公噸350美元，澳洲鐵礦砂則由每公噸95.1美元，下跌至每公噸92.4美元。
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