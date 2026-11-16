宏匯廣場聖誕檔期登場 UNIQLO 改裝店擴大1.5倍、購物優惠同步開跑

迎接年末聖誕購物旺季，宏匯廣場推出「與你共度幸福聖誕」檔期活動，結合節慶裝置、購物優惠及品牌改裝，搶攻年末消費商機。今年聖誕主題裝置以「聖誕禮物盒」為設計概念，打造六米高互動式「聖誕心願之樹」，民眾可透過踩動雪橇踏板點亮聖誕樹，或轉動魔法盤啟動齒輪與發條，增添節慶互動體驗。此外，購物檔期自11月19日至12月27日登場，依平假日推出不同消費回饋，並搭配聖誕限定來店禮，帶動節慶消費。

宏匯廣場表示，「與你共度幸福聖誕」購物檔期期間，週五至週日全館當日累計消費滿3,000元贈200元，名品單筆消費滿8,000元贈500元；週一至週四全館當日累計消費滿2,000元，則贈送100元餐飲抵用券。另外，週一至週五單筆消費滿2,500元，可兌換聖誕限定來店禮，包含聖誕單肩針織包、聖誕老人馬克杯組、聖誕造型擦手巾或100元購物金，藉由分眾優惠刺激不同時段的消費需求。

品牌布局方面，日本服飾品牌UNIQLO宏匯廣場新北店將於11月20日在五樓改裝開幕，營業空間擴大至原有規模的1.5倍，提供更寬敞的購物環境。配合改裝開幕，店內秋冬人氣商品推出249元起優惠，並於11月20日至26日推出三重開幕活動。消費滿2,000元可獲得時尚保冷購物旅行袋一份，每日限量；當日下午4時後單筆消費滿1,500元，憑發票及掃描會員條碼可參加好運轉轉樂一次；12歲以下孩童到店則可獲得開幕氣球一個，每日限量送完為止。

宏匯廣場本次設置六米高的「聖誕心願之樹」即日起至1月4日於1F東側咖啡廊道入口夢幻登場。今年特別以「聖誕禮物盒」為設計概念，繽紛彩球與懸吊禮物盒點綴樹身，搭配充滿童趣的齒輪與發條裝置，彷彿一座大型聖誕音樂盒，營造奇幻又溫馨的節慶氛圍。