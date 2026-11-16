快訊

遭冷血訕笑「快被電死了」 柬埔寨豬仔逃回台還遭二度勒索

仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

微軟Word大變動！12月砍超實用功能「舊文件受影響」 官方曝改善方法

聽新聞
0:00 / 0:00

宏匯廣場聖誕檔期登場 UNIQLO 改裝店擴大1.5倍、購物優惠同步開跑

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
宏匯廣場今年以「聖誕禮物盒」為設計概念，打造夢幻禮物盒聖誕樹。宏匯廣場／提供
宏匯廣場今年以「聖誕禮物盒」為設計概念，打造夢幻禮物盒聖誕樹。宏匯廣場／提供

迎接年末聖誕購物旺季，宏匯廣場推出「與你共度幸福聖誕」檔期活動，結合節慶裝置、購物優惠及品牌改裝，搶攻年末消費商機。今年聖誕主題裝置以「聖誕禮物盒」為設計概念，打造六米高互動式「聖誕心願之樹」，民眾可透過踩動雪橇踏板點亮聖誕樹，或轉動魔法盤啟動齒輪與發條，增添節慶互動體驗。此外，購物檔期自11月19日至12月27日登場，依平假日推出不同消費回饋，並搭配聖誕限定來店禮，帶動節慶消費。

宏匯廣場表示，「與你共度幸福聖誕」購物檔期期間，週五至週日全館當日累計消費滿3,000元贈200元，名品單筆消費滿8,000元贈500元；週一至週四全館當日累計消費滿2,000元，則贈送100元餐飲抵用券。另外，週一至週五單筆消費滿2,500元，可兌換聖誕限定來店禮，包含聖誕單肩針織包、聖誕老人馬克杯組、聖誕造型擦手巾或100元購物金，藉由分眾優惠刺激不同時段的消費需求。

品牌布局方面，日本服飾品牌UNIQLO宏匯廣場新北店將於11月20日在五樓改裝開幕，營業空間擴大至原有規模的1.5倍，提供更寬敞的購物環境。配合改裝開幕，店內秋冬人氣商品推出249元起優惠，並於11月20日至26日推出三重開幕活動。消費滿2,000元可獲得時尚保冷購物旅行袋一份，每日限量；當日下午4時後單筆消費滿1,500元，憑發票及掃描會員條碼可參加好運轉轉樂一次；12歲以下孩童到店則可獲得開幕氣球一個，每日限量送完為止。

宏匯廣場本次設置六米高的「聖誕心願之樹」即日起至1月4日於1F東側咖啡廊道入口夢幻登場。今年特別以「聖誕禮物盒」為設計概念，繽紛彩球與懸吊禮物盒點綴樹身，搭配充滿童趣的齒輪與發條裝置，彷彿一座大型聖誕音樂盒，營造奇幻又溫馨的節慶氛圍。

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

周五下班就飛香港！3大商圈變身耶誕小鎮 萬元有找玩3天2夜

巨城地標耶誕樹點燈 學子們暖心大秀才華

屈臣氏「超派寵粉祭」登場！ 千件指定商品混搭買一送一

Coupang酷澎1111狂購祭7折起再抽11萬元酷澎幣　引進獨家貓咪禮盒「火箭速配」寵愛毛孩

相關新聞

中和房市只見新人笑？預售屋3年漲26％、中古屋反跌

中信房屋彙整實價登錄資料發現，新北中和住宅市場出現明顯的「新舊屋價格分化」，2026年中和區成屋產品的平均單價約為每坪55.2萬元，相較2024年的每坪55.4萬元，下滑0.4％。

宏匯廣場聖誕檔期登場 UNIQLO 改裝店擴大1.5倍、購物優惠同步開跑

迎接年末聖誕購物旺季，宏匯廣場推出「與你共度幸福聖誕」檔期活動，結合節慶裝置、購物優惠及品牌改裝，搶攻年末消費商機。今年聖誕主題裝置以「聖誕禮物盒」為設計概念，打造六米高互動式「聖誕心願之樹」，民眾可透過踩動雪橇踏板點亮聖誕樹，或轉動魔法盤啟動齒輪與發條，增添節慶互動體驗。此外，購物檔期自11月19日至12月27日登場，依平假日推出不同消費回饋，並搭配聖誕限定來店禮，帶動節慶消費。

台泥擴大全球布局 煅燒黏土技術引入歐洲、創造500萬噸低碳水泥規模

台泥（1101）低碳水泥版圖擴大布局，該公司16日表示，旗下歐洲水泥公司Cimpor已將非洲象牙海岸、喀麥隆及迦納的煅燒黏土工業化經驗導入葡萄牙，預計今年底在非洲及歐洲的煅燒黏土，年產能將達150萬噸，可支援每年約500萬噸低碳混合水泥生產，估計每年最高可減少約120萬噸二氧化碳排放。

台北四季酒店造價驚人！每坪破60萬元還在追加 元利曝開幕進度

營建成本高漲，頂級飯店造價更是驚人。元利建設董事長蔡建生表示，元利投資興建、位於台北101對面的「台北四季酒店」，目前每坪營造成本已超過60萬元，且仍持續追加中，預計明年上半年完工，最快明年下半年有機會開幕，但確切開幕時間仍須視相關審查、營運許可及人員培訓進度而定。

黃仁勳閃辭北士科房價會崩嗎？李同榮揭房市三大變數

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭去執行長職務，震撼全球AI產業與資本市場，也讓北士科的輝達海外總部投資案，再度成為市場關注焦點。房市趨勢專家李同榮指出，黃仁勳離職雖不代表輝達撤資，但恐使買方轉趨觀望，預期北士科未來半年房市將呈現「量縮價穩、高檔盤整」格局，房價易守難攻。

台股表現亮眼 北市豪宅買氣有感回升 交易量年增23.9%

今年台股表現亮眼，高資產族趁勢汰弱留強、入手自用頂級豪宅，推升今年前九月台北市頂級豪宅市場買氣有感回升，不僅成屋豪宅交易量年增23.9%，預售市場更跳增76.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。