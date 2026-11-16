台泥擴大全球布局 煅燒黏土技術引入歐洲、創造500萬噸低碳水泥規模

台泥（1101）低碳水泥版圖擴大布局，該公司16日表示，旗下歐洲水泥公司Cimpor已將非洲象牙海岸、喀麥隆及迦納的煅燒黏土工業化經驗導入葡萄牙，預計今年底在非洲及歐洲的煅燒黏土，年產能將達150萬噸，可支援每年約500萬噸低碳混合水泥生產，估計每年最高可減少約120萬噸二氧化碳排放。

台泥董事長張安平近日在聯合國氣候變遷大會COP31論壇中以「水泥的文藝復興」為題呼籲，現在是水泥產業寫下歷史新篇章的時刻，未來的競爭力不再只是追求產量與成本，而是如何降低材料碳排、延長使用壽命與促進循環利用。

台泥總經理程耀輝也在與世界銀行集團旗下國際金融公司（IFC）、歐洲復興開發銀行等機構代表同場論壇中提醒，當企業無法以合理成本取得減碳投資所需資金，生產與投資可能轉向碳成本較低的地區，使碳排放只是移轉而非真正減少。

台泥此次攜手歐洲水泥子公司Cimpor及土耳其OYAK Cement，在COP31期間共於藍區綠區舉辦七場論壇，議題涵蓋低碳建材、氣候韌性、自然復育、碳定價與轉型融資、人工智慧、新材料及重工業電氣化。

台泥表示，除了透過國際論壇分享產業轉型經驗，程耀輝也與集團主管共同拜會土耳其能源暨自然資源部長Alparslan Bayraktar，進行交流，土耳其工業暨科技部長Mehmet Fatih Kacır則參訪台泥於COP31的展區，了解3D建築列印技術應用於土耳其Hatay震災重建的計畫，以及能源儲存與煅燒黏土等低碳技術。

台泥也於COP31展現煅燒黏土的工業化成果。煅燒黏土是目前全球水泥產業積極發展的減碳技術之一，透過取代部分高碳排的水泥熟料，降低水泥生產過程的碳排放。

張安平在與全球水泥及混凝土協會（GCCA）等國際產業及學術界代表共同參與的論壇中強調，水泥支撐了現代文明，也必須承擔相應的環境責任。他指出，各地擁有不同的黏土、天然火山灰及可回收建材資源，應因地制宜發展減碳途徑；然而，低碳建材要真正進入市場，不能只依靠製造商投入，更需要建築師、工程師、標準制定機構及政府共同參與，讓創新材料獲得標準認可，並將建築全生命周期納入採購決策。

另一方面，程耀輝在COP31藍區「碳有價，誰為轉型融資？」論壇中指出，隨著歐盟排放交易制度（EU ETS）免費配額逐步退場及碳邊境調整機制（CBAM）推進，企業面臨日益明確的碳成本，但全球碳定價與轉型融資制度卻未同步發展。

他強調，碳定價本身不會自動帶來減碳投資，國際社會必須建立可預測的政策、可靠的排放查證及合理的融資與風險分擔機制，才能避免碳排放移轉，真正推動產業低碳轉型。