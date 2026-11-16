台北四季酒店造價驚人！每坪破60萬元還在追加 元利曝開幕進度

營建成本高漲，頂級飯店造價更是驚人。元利建設董事長蔡建生表示，元利投資興建、位於台北101對面的「台北四季酒店」，目前每坪營造成本已超過60萬元，且仍持續追加中，預計明年上半年完工，最快明年下半年有機會開幕，但確切開幕時間仍須視相關審查、營運許可及人員培訓進度而定。

元利建設攜手宜蘭傳藝園區舉辦《拾光成織｜美麗人間》聯合工藝特展，15日於元利四季莊園接待中心舉辦開幕儀式，全聯實業及元利建設總裁林敏雄、元利建設董事長蔡建生、全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文等，以及多位參展工藝大師皆親臨現場。

台北市即將迎來國際頂級奢華飯店「台北四季酒店」，活動後，蔡建生被問及飯店工程進度，他表示，目前營造成本每坪已超過60萬元，而且「還沒有停，還在追加中」，連公司內部都對如此高昂的造價感到驚訝。

蔡建生指出，台北四季酒店邀請國際頂尖建築及設計團隊操刀，加上四季酒店集團對建築安全、空間機能及裝修品質要求極高，部分規格甚至超乎原先預期，導致工程成本不斷增加。

他進一步說明，目前每坪超過60萬元的造價，已包含飯店硬體設施、固定裝修及部分軟裝，但仍有不少開幕前所需的藝術品、工藝品、房間擺飾、床單等尚未完成採購，因此最終造價恐怕還會進一步攀升。

此外，飯店在空間設計上也相當特殊，部分樓層挑高達10公尺以上，搭配高樓層景觀餐廳及特殊立面設計，各項工程都必須投入大量成本。蔡建生強調，元利向來希望打造能讓客戶感動的建築作品，即使造價高昂，仍希望留下具有代表性的作品。

至於開幕時程，蔡建生表示，飯店預計明年上半年完工，但國際級飯店與一般住宅不同，建築完工後還須經過觀光、消防、衛生等主管機關審查，並完成營業登記、員工招募、服務訓練及試營運，因此雖然希望明年下半年開幕，目前仍無法給出確切日期。

外界關注未來房價是否將挑戰全台最高，蔡建生表示，台北四季酒店定位為國際頂級奢華市場，未來房價仍須與四季酒店集團討論，最終由市場決定。

至於元利後續推案布局，蔡建生透露，目前手中仍有不少土地，包括台北市八德路、健康路、北投捷運站附近約1,800坪的都更案，以及新北市三重土地等。其中八德路案已開工，其餘案件持續籌備。

蔡建生表示，由於營建成本上漲、工人及工程師人力吃緊，加上公司還有多項廠房工程，未來將優先推動與地主合建的都更案，履行對地主的承諾，自有土地開發則適度放慢腳步。