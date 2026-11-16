黃仁勳閃辭北士科房價會崩嗎？李同榮揭房市三大變數

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭去執行長職務，震撼全球AI產業與資本市場，也讓北士科的輝達海外總部投資案，再度成為市場關注焦點。房市趨勢專家李同榮指出，黃仁勳離職雖不代表輝達撤資，但恐使買方轉趨觀望，預期北士科未來半年房市將呈現「量縮價穩、高檔盤整」格局，房價易守難攻。

李同榮表示，黃仁勳辭職震撼的是AI市場信心，而非AI產業需求，考驗的是輝達新經營團隊的戰略延續性，而非台灣供應鏈的存在價值。從台灣總體經濟、AI資本市場、輝達對台投資及北士科總部建設等層面觀察，短期主要衝擊市場信心，中長期則取決於新團隊的全球布局與投資政策。

對於北士科房市後續走勢，李同榮提出三大觀察主軸，包括「短期看市場信心、中期看政策動向、長期看周邊產業鏈發展」。

一、短期看市場信心：交易量不易推升，房價易守難攻

李同榮分析，自輝達宣布海外總部落腳北士科後，市場對AI企業進駐、高薪就業人口增加及周邊商業發展抱持高度期待，部分建案也提前反映未來產業發展效益。如今黃仁勳突然離職，雖然不代表投資案生變，卻可能使原本樂觀的買方轉趨觀望。

尤其目前台灣房市仍受到信用管制、貸款條件及購屋負擔影響，北士科房價又已處於相對高檔，買方進場態度勢必更加審慎。李同榮預期，未來半年北士科房市將出現三項變化：

第一，交易量不易推升。部分買方將延後購屋決策，等待輝達新經營團隊釋出更明確的投資訊號。

第二，房價不致明顯下修。北士科仍具備台北市稀有開發腹地、科技產業定位及交通生活機能等基本優勢，加上輝達投資契約仍正常履行，尚不足以形成全面降價條件。

第三，房價也不易再推升。過去市場已提前反映部分輝達效應，在缺乏新增利多及實質需求支撐下，買方追價意願將明顯降低。

李同榮形容，未來半年北士科房市可能呈現「利多已反映，利空未成形；買方不追價，賣方不降價」的僵持局面。不過，部分價格明顯超前區域行情、投資性需求較高的產品，仍可能面臨議價空間擴大及個別價格修正壓力。

二、中期看政策動向：輝達新團隊是否延續對台投資，是房市信心關鍵

李同榮指出，黃仁勳離職後，輝達新經營團隊的全球投資政策，將是影響北士科房市中期走勢的重要變數。

根據台北市政府11月13日說明，輝達北士科海外總部地上權契約仍正常履行，相關權利金、地租及履約保證金均依約繳付，建照申請及地下工程審議也持續推進，現階段尚無具體證據顯示投資案生變。

然而，契約正常履行不代表未來投資政策完全沒有調整可能，新經營團隊仍可能重新檢視全球研發布局、資本支出、海外總部規模及投資效益，甚至調整建設優先順序。

因此，李同榮認為，中期應密切觀察三項指標：

第一，輝達對台灣整體投資政策是否改變，包括研發中心、採購策略、供應鏈合作及未來資本支出是否維持原有方向。

第二，北士科總部投資規模與建設計畫是否調整，包括建築規模、投資預算、工程進度及預定進駐時程。

第三，新經營團隊是否持續將台灣視為全球AI產業的重要戰略基地，這將直接影響市場對北士科未來發展的信心。

李同榮表示，若新團隊明確延續既有投資政策，總部建設也依計畫推進，將有助消除市場疑慮；反之，若投資規模縮減、工程明顯延後，即使沒有正式撤資，也可能衝擊市場信心。

三、長期看周邊產業鏈發展：產業聚落能否成形，決定房價長期價值

李同榮強調，黃仁勳個人離職，不代表台灣AI產業競爭優勢立即消失。台灣擁有台積電先進製程、先進封裝、AI伺服器及完整電子製造供應鏈，即使未來AI晶片市場由GPU高度集中走向GPU與ASIC多元競爭，台灣供應鏈仍有機會受惠於不同業者需求成長。

但對北士科房市而言，真正重要的是輝達對台投資政策若有改變，是否會削弱其他科技企業及上下游產業鏈進駐北士科的意願。

李同榮指出，單一企業總部進駐，並不足以支撐整個區域房價長期上漲，北士科能否持續吸引AI研發中心、半導體相關企業及科技服務業進駐，創造高薪就業人口，才是帶動住宅購買力、商辦租賃及周邊商業活動的核心。

「一座總部可以創造題材，一個產業聚落才能支撐房價。」李同榮表示，若輝達持續擴大對台投資，發揮產業磁吸效應，北士科長期仍有發展潛力；反之，若投資政策轉趨保守，影響其他科技企業進駐意願，區域房價也將面臨重新評價。

四、未來半年房市走勢：量縮價穩、高檔盤整

李同榮預期，北士科未來半年房市將以「量縮價穩、高檔盤整」為基準情境，住宅、商辦及店面市場可能呈現不同變化。

住宅市場方面，自住需求仍有支撐，但高總價、高單價產品去化速度可能放緩，部分建案雖維持開價，實際成交議價空間卻可能增加。

商辦市場方面，短期仍以總部建設進度與企業進駐意願為觀察重點，不宜過度期待尚未實現的產業需求立即轉化為租金與售價上漲。

店面市場方面，更應回歸現有商圈成熟度、消費人口及租金投報率，避免過度提前反映未來科技人口紅利。

李同榮強調，北士科房市「短期信心決定交易量，中期政策決定市場預期，長期產業決定房價支撐」，黃仁勳個人光環或許能創造房市話題，但北士科真正的價值，仍須仰賴實際企業進駐與產業實力支撐。

資料來源：吉家網