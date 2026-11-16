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育世博全力推進肝癌新藥 ACE723 美中台一期臨床完成首位受試者給藥

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

育世博（6976）日宣布，董事會決議為了將採取研發資源聚焦策略，未來將以抗體雙藥物連結技術平台（AD2C）為核心，全力推進針對不可切除或轉移性肝細胞癌（HCC）的抗體雙藥物複合體新藥ACE723。

育世博指出，ACE723於2026年9月獲美國及中國、10月獲台灣主管機關核准執行第一期臨床試驗，已於11月完成首位受試者給藥，是首個以AD2C平台開發並進入人體臨床試驗的候選藥物。第一期臨床試驗將評估ACE723的安全性、耐受性、劑量限制性毒性、藥物動力學及初步抗腫瘤活性，並建立後續開發的建議劑量。

育世博的ACE723擬開發用於治療不可切除或轉移性肝細胞癌（HCC）。肝細胞癌約占原發性肝癌病例七成以上，為全球常見且致死率高之癌症，五年存活率僅約22%。針對無法手術切除或已轉移之晚期患者，現行第一線標準治療以免疫合併療法為主，包括免疫檢查點抑制劑合併抗血管新生藥物，或雙重免疫治療。然而，患者於第一線治療失效或產生抗藥性後，臨床上缺乏具充分實證之標準第二線治療，可用之治療選擇十分有限，病情往往持續惡化，存在顯著未被滿足之醫療需求。

肝細胞癌於亞洲地區盛行率尤高，全球患者人數亦持續增加。肝癌為全球第三大癌症死因，依美國癌症學會（ACS）2026年7月發布、以國際癌症研究機構（IARC）GLOBOCAN資料為基礎的《全球癌症統計》，2024年全球約有84.3萬名肝癌新發病例、73.2萬人死於肝癌。

依據Datamonitor Healthcare之市場預測，美國、日本及歐洲主要五國等七大醫藥市場之肝細胞癌藥物市場規模，預估將由2026年約24億美元成長至2030年約29億美元。開發具全新作用機制之創新藥物，已成為迫切之臨床需求，亦具相當之市場發展潛力。

ACE723為本公司以自有AD2C平台開發之新型抗體雙藥物複合體，鎖定於七至九成肝細胞癌中大量表現、但於正常組織中極少表現之GPC3蛋白。目前全球尚無以GPC3為標靶的抗體藥物複合體獲准上市。與傳統搭載單一細胞毒性藥物的ADC不同，ACE723透過抗體的專一性，將兩種作用機制不同的化療藥物同時遞送至腫瘤細胞，期望克服腫瘤異質性，以及單一化療藥物可能面臨的抗藥性問題。

在2025年美國癌症研究協會（AACR）年會發表的臨床前研究中，抗GPC3 AD2C候選藥物的結合親和力與內化能力與原始抗體相當，支持其推進至臨床開發。本公司期能透過ACE723有別於現行療法之創新作用機制，為晚期肝癌患者提供新一代治療選擇，補足現有之醫療缺口。

AD2C平台與本公司過去的細胞連結技術，同樣源自諾貝爾化學獎得主Carolyn Bertozzi的生物正交化學研究。此次策略調整，是將本公司在生物正交連結化學累積的核心能力，集中應用於抗體藥物複合體；AD2C可在不需改造抗體的情況下，將兩種不同藥物連結於同一抗體上。

為集中資源推進ACE723及AD2C平台，董事會同時決議提前結束細胞藥物產品開發。此決議係考量in vivo CAR-T等新技術快速發展，以及國際細胞治療產業資本環境之變化。配合此調整，本公司將提前結束ACE1831-201第一/二期臨床試驗，該試驗截至目前已取得之數據未發現安全性疑慮；並將提前終止與美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）之相關專利授權合約，依約無須支付違約金或負擔賠償責任，對本公司財務及業務無重大影響。

育世博董事長暨執行長蕭世嘉表示：「肝癌是亞洲病人負擔最重的癌症之一，晚期患者在現有治療失效後，選擇仍然很少。ACE723在兩個月內取得美、中、台三地臨床核准，並已完成首位受試者給藥。接下來，我們會把資源與人力集中在ACE723和AD2C平台上，以臨床進展證明這個方向。」

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