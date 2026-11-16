資安事件頻傳 數發部研議資安法納管範圍 擬擴及企業

資安事件頻傳，數發部研議擴大《資通安全管理法》納管範圍，擴及民間企業。數發部資安署表示，AI帶來巨變，未來可能以風險或產業別為導向，從近2,000家上市櫃公司開始，逐步擴及5,000大等大型企業，但仍要視社會溝通與立法院共識而定。

資安署長蔡福隆指出，資安法目前並未涵蓋一般企業，對企業的資安要求，多透過個資法的安全維護辦法來規範。當年資安法修法時曾考慮納入企業，但當時國際上較少這樣做，時機尚未成熟，「硬要帶進來，阻力會非常大。」

如今立法院已有聲音，認為資安是否應比照消防設施檢查，數發部認為，當社會慢慢形成共識後再納管，可以降低爭議。以電商平台為例，管理較多個資，隨著營運中斷風險愈來愈高，也會逐漸願意接受政府納管。

蔡福隆坦言，資安法是管制規定，不是創新條例或減稅條例，企業要通報、辦理應辦事項、接受稽核，沒做到就會被罰，一般企業不希望這些管制加諸於身，但風險已達到這個程度，部分大型企業會慢慢接受。

針對企業防護，蔡福隆提出「四個最小化」。首先是曝險最小化，已下架的網站或備份、備援、測試用機器不應留在網路上；授權最小化，也就是帳號權限應最小化；漏洞最小化，有漏洞就要立刻修補；個資最小化，不應收集的個資就不要收集。