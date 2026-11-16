聽新聞
0:00 / 0:00

中南部科技宅買氣 轉弱

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

今年前九月，北市豪宅買氣轉強，但專家觀察，北市以外的五都交易量仍低，其中，中南部科技題材買盤明顯轉弱；未來，在房市進入「區域分化」、「產品分化」時代下，具備特色的豪宅建案，銷售才有機會開出紅盤。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，過去中南部豪宅市場，受惠於科技產業發展、新興重劃區題材，吸引不少置產型買盤，如今房市政策環境丕變，隨著房市景氣反轉之際，加上貸款成本提高，迫使投資需求退場，尤其是高總價市場，交易動能受衝擊更重。

賴志昶指出，以數據來看，今年前九月六都成屋、預售豪宅交易量合計1,389件，買氣看似較去年同期成長，惟除台北市外，其餘五都無論成屋、預售豪宅多呈衰退，反映在央行第七波信用管制、銀行房貸緊縮等衝擊下，北市以外豪宅市場買氣依舊低迷。

科技 豪宅 買氣

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

前九月成屋豪宅價量齊揚 陶朱隱園每坪300萬奪冠、松濤苑254萬居第三

市場震盪加劇選股重要性 台灣科技產業競爭力受矚目

從窮N代翻身買下億元豪宅 他帶父母入住卻遭貴婦嗆：降低素質

資金趨緊…10月台債買盤出現變化 買超前五名由銀行包辦

相關新聞

台股表現亮眼 北市豪宅買氣有感回升 交易量年增23.9%

今年台股表現亮眼，高資產族趁勢汰弱留強、入手自用頂級豪宅，推升今年前九月台北市頂級豪宅市場買氣有感回升，不僅成屋豪宅交易量年增23.9%，預售市場更跳增76.1%。

中南部科技宅買氣 轉弱

今年前九月，北市豪宅買氣轉強，但專家觀察，北市以外的五都交易量仍低，其中，中南部科技題材買盤明顯轉弱；未來，在房市進入「區域分化」、「產品分化」時代下，具備特色的豪宅建案，銷售才有機會開出紅盤。

資安事件頻傳 數發部研議資安法納管範圍 擬擴及企業

資安事件頻傳，數發部研議擴大《資通安全管理法》納管範圍，擴及民間企業。數發部資安署表示，AI帶來巨變，未來可能以風險或產業別為導向，從近2,000家上市櫃公司開始，逐步擴及5,000大等大型企業，但仍要視社會溝通與立法院共識而定。

貨櫃三雄有志一同 看旺年底至農曆年業績

貨櫃海運年底醞釀新一波出貨潮。長榮（2603）、陽明、萬海看好，儘管11月進入傳統淡季、運價短線回檔，市場需求仍有支撐，12月下旬起備貨需求可望升溫，銜接明年農曆春節前趕貨潮，帶動貨量回升。

貨櫃三雄拚獲利 船隊升級成關鍵

貨櫃航商獲利維持高檔，競爭焦點進一步轉向船隊與航線布局。台驊（2636）總經理顏益財指出，近期運價僅緩步下滑，「船公司還是賺翻」。在運價仍具支撐之際，航商能否透過新船、航線配置及成本管理留住獲利，將是下階段競爭關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。