中南部科技宅買氣 轉弱

今年前九月，北市豪宅買氣轉強，但專家觀察，北市以外的五都交易量仍低，其中，中南部科技題材買盤明顯轉弱；未來，在房市進入「區域分化」、「產品分化」時代下，具備特色的豪宅建案，銷售才有機會開出紅盤。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，過去中南部豪宅市場，受惠於科技產業發展、新興重劃區題材，吸引不少置產型買盤，如今房市政策環境丕變，隨著房市景氣反轉之際，加上貸款成本提高，迫使投資需求退場，尤其是高總價市場，交易動能受衝擊更重。

賴志昶指出，以數據來看，今年前九月六都成屋、預售豪宅交易量合計1,389件，買氣看似較去年同期成長，惟除台北市外，其餘五都無論成屋、預售豪宅多呈衰退，反映在央行第七波信用管制、銀行房貸緊縮等衝擊下，北市以外豪宅市場買氣依舊低迷。