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台股表現亮眼 北市豪宅買氣有感回升 交易量年增23.9%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
以今年北市每坪成交價逾200萬俱樂部成屋豪宅前五名來看，位於信義計畫區「陶朱隱園」每坪成交價達300.56萬元居冠，站上300萬大關。。陶朱隱園。記者游智文／攝影
以今年北市每坪成交價逾200萬俱樂部成屋豪宅前五名來看，位於信義計畫區「陶朱隱園」每坪成交價達300.56萬元居冠，站上300萬大關。。陶朱隱園。記者游智文／攝影

今年台股表現亮眼，高資產族趁勢汰弱留強、入手自用頂級豪宅，推升今年前九月台北市頂級豪宅市場買氣有感回升，不僅成屋豪宅交易量年增23.9%，預售市場更跳增76.1%。

整體來看，總計今年前九月，六都中包括成屋、預售的高價宅交易量年增約8%，顯示豪宅市場呈谷底復甦之姿。

值得注意的是，北市豪宅市場不僅買氣逆勢增加，頂級住宅更持續出現驚人天價，尤其成屋豪宅價格表現優於預售。以今年北市每坪成交價逾200萬俱樂部成屋豪宅前五名來看，位於信義計畫區「陶朱隱園」每坪成交價達300.56萬元居冠，站上300萬大關。

「One Park Taipei元利信義聯勤」26樓每坪成交價衝上285萬元、居每坪單價亞軍；而補正五樓車位資料後的「松濤苑」，則以總價4.8億元、每坪成交價254.35萬元位居第三。今年三大頂級豪宅交易均以「全現金、無貸款」支付，光是三戶總交易金額高達18.57億元。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，今年前九月六都成屋、預售豪宅交易量合計1,389件，買氣看似較去年同期成長，惟除台北市外，其餘五都無論成屋、預售豪宅多呈衰退；主因台北市頂級豪宅坐擁核心地段與成熟商圈機能，特殊豪宅社區在稀有性與指標性下，對高端客戶而言，更具有長期資產配置與保值傳承意義。

賴志昶指出，尤其今年以來台股在全球股市漲勢凌厲，資金充裕的高資產客不乏出現獲利了結，趁勢汰弱留強、入手自用頂級豪宅，讓北市豪宅市場一枝獨秀，具有一定支撐力道。

今年前九月北市成屋、預售豪宅交易量各達362件、287件，較去年同期成長23.9%、76.1%，一舉推升前九月六都豪宅交易量達1,389件、年增約8%。

整體而言，賴志昶表示，歷經國內外經濟、資金環境改變，以及政府打房、限貸後，國內豪宅市場已進入「區域分化」、「產品分化」時代，接下來豪宅市場將是「地段為王」的趨勢發展。

不過賴志昶強調，頂級豪宅創天價，不代表豪宅市場已全面回溫，少數個案以社區新高價成交，也未必能帶動周邊一般住宅行情。

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