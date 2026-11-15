量子覺知手札／適應變局 堅守初心

在一切都有可能、一切都無限的量子覺知時代，為了適應新環境本來就應該透過不停學習，持續地改造並精進，以迎接AI及機器人的到來。

這也代表著，換了角色、任務或位置後，腦袋及相關的意識為了要適應新內容，自然也在「用進廢退」的原則下，會擁有一個全新的面貌。

事實上，因為主觀會決定客觀的一切，所以除了思維及能力之外，我們的價值觀、信念、做人原則、道德感之類的個人初心基礎，就不應該因外在環境的不同而隨意改變或放棄。

（作者是資深企業顧問）