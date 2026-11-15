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數位行銷／旅宿業導入AI 莫忘待客溫度

經濟日報／ 鄭緯筌

全球旅宿產業正面臨一場結構性的雙重考驗：一端是全球性缺工帶來的營運壓力，另一端則是旅客對個人化、即時性體驗日益嚴格的要求。

過去被視為高度仰賴人情味與細緻手工服務的飯店業，如今正將人工智慧（AI）視為重塑競爭力的核心引擎。然而，導入AI並非單純追求無人化的噱頭，而是透過演算法與數據模型處理繁瑣、規律的庶務，將有限的高價值人力釋放出來，回歸款待服務最核心的情感連結與溫度。

傳統飯店的收益管理往往仰賴資深經理人觀察歷史房況進行手動調價，但在市場瞬息萬變的今日，歐美大型連鎖品牌早已轉向以機器學習為基礎的動態定價引擎。

例如，萬豪國際（Marriott）與希爾頓（Hilton）等集團整合第三方收益優化系統（如 IDeaS 或 Duetto），演算法能即時爬梳競業報價、周邊大型展演動態、航班進出流量，甚至是天氣預報，在幾毫秒內預測房價走勢並動態調整庫存，最大化每間可用客房營收。

在客房維護方面，AI 透過物聯網（IoT）感測器能建立預測性維護機制，在空調效能衰退或冷媒洩漏前提早派工，徹底翻轉過往客人投訴才被動維修的惡性循環。

轉向顧客體驗層面，歐美國家則聚焦於將生成式AI貫穿於行前預訂到退房的全旅程。

以國際奢華連鎖酒店多切斯特精選（Dorchester Collection）為例，該集團運用專屬AI平台處理大量旅客回饋、線上評價與社群言論，透過自然語言處理（NLP）提煉出顧客對房型偏好、餐飲口味甚至枕頭材質的隱性需求。

在旅客抵達前，前台人員便已掌握其喜好輪廓，提供近乎量身定制的迎賓體驗。

此外，許多歐美連鎖旅宿也導入整合大型語言模型（LLM）的數位虛擬管家，旅客透過手機App即可隨時要求毛巾補給、查詢周邊私房景點或調整退房時間，系統更會自動將指令分派給相應樓層的房務人員，大幅縮短前台電話轉接與等待時間。

相較於歐美著重於數據決策與中後台自動化，日本旅宿業的AI實踐則呈現出從科技炫技回歸盛情款待的深刻演進。

早年長崎的奇怪飯店（Henn-na Hotel）曾因全面採用恐龍與擬人機器人接待而引發話題，但隨後業者發現機械手與硬體維護成本過高，且難以應對旅客細緻的語意情境。痛定思痛後，日本飯店業將焦點轉向更優雅的軟硬體整合方案。

例如箱根強羅英迪格酒店等度假型旅宿，導入了具備深層語意理解的多語系AI語音助理（如小美犀系統），客房內的語音助理能自然流暢地以英、日、中文回答溫泉開放時間、在地旅遊建議，並串接客房服務系統。

這項技術讓國際旅客跨越語言隔閡獲得在地化資訊，更讓櫃檯人員在尖峰時段減少近半的例行諮詢電話，得以將時間投入於迎賓奉茶、親切交談等具有文化深度的真實互動。

旅宿業導入AI的成敗關鍵，不在於採購了多先進的演算法，而在於管理層是否具備以人為本的落地思維。

盲目追求全面無人化，往往會削弱旅宿業獨有的品牌個性與溫度；成功的數位轉型，是將AI作為第一線員工的外骨骼——讓繁重的排班調度、動態調價、多語電話客服交由演算法無縫運行，而飯店從業人員則能從繁瑣庶務中解放，以更從容的姿態與旅客眼神交流，創造難以被演算法複製的真誠回憶。（作者著有《零基礎學VibeCoding》）

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