智慧經營／台北榮民總醫院院長陳威明 一線創意 變組織戰力

談到醫療創新，台北榮民總醫院院長陳威明認為，創新不應只是追逐最新科技，而是要從醫療現場真正存在的問題出發。管理者首先必須建立鼓勵創新的組織文化，讓第一線員工勇於提出想法，再透過專業知識、跨領域合作及實際驗證，將創意轉化為能夠解決問題的創新成果。

醫療創新要有所本

陳威明強調，創新必須「有所本」，不能只是天馬行空的想像，更不能因為新技術受到市場關注，就急著導入醫療現場。真正有價值的創新，必須以專業知識為基礎，從病人需求出發，並將病人安全、醫療品質及長期療效放在最重要的位置。

陳威明深知，醫院是一個高度專業分工的組織，但最了解問題的人，往往不是管理階層，而是每天直接面對病人的醫師、護理師及其他醫事人員。

因此，他認為推動創新的第一步，就是讓第一線員工願意提出問題與構想。管理者的責任不只是評估創意，更要提供支持與資源，讓有價值的想法有機會實現。

台北榮總開發的「阿榮智慧急救訓練」，就是一個由下而上創新的案例。這項創新最初來自一名護理師的構想。她從實際工作經驗中發現心肺復甦術（CPR）訓練的需求，進而提出改善想法。醫院隨後投入資源，協助將構想轉化為能夠即時輔助CPR操作訓練的智慧系統。

從一名護理師的想法，到醫院投入資源開發，再進一步思考如何推廣到學校、社區及不同語言使用者，說明組織創新不一定要由上而下，也可以從最基層開始。

陳威明指出，過去許多智慧醫療專案向來由科技公司先開發產品，再尋找醫院試用；但是北榮推動智慧醫療的原則，是從臨床痛點開始。創新必須經過臨床需求確認、資料基礎建置、AI能力開發、工作流程整合、臨床驗證、人員採用及持續改善等階段。

陳威明以人工關節為例，過去曾有金屬人工關節應用於臨床，但他考慮的是金屬長期磨損後，釋出的金屬離子是否可能影響人體健康。即使產品已取得國際法規核准，他仍選擇持續觀察，而非立即採用。

對於AI應用，陳威明提出兩項最重要的目標：第一是保障病人安全、減少醫療錯誤；第二是降低醫事人員的工作負擔。

以護理交班為例，護理人員每天必須整理大量病人資訊，包括生命徵象、檢驗結果、治療紀錄及重要病況變化。北榮導入AI輔助護理紀錄及智慧交班系統，協助護理人員快速整理重要資訊。根據北榮提供的資料，相關系統所節省的時間，換算全院規模，每天相當於約155個護理班次的工作量。

臨床證據轉電子化

另一個案例是B型肝炎再活化監測。部分癌症病人接受化學治療、免疫治療或生物製劑後，可能面臨B型肝炎病毒再活化風險。為此，北榮將臨床研究證據轉化為電子病歷中的自動監測與提醒機制，讓系統主動辨識高風險病人，提醒醫師及時介入。根據院方資料，導入後B型肝炎再活化發生率由0.88%下降至0.32%。

陳威明認為，智慧醫院不應只是科技落地的終點，更應成為醫療創新的起點。傳統模式是科技公司開發產品，醫院負責採購；未來則應由醫院提出需求，與科技業共同設計、開發、驗證及改良產品。透過跨領域合作，醫院可以成為醫療創新的實際驗證場域，讓科技產品在進入市場前，先確認是否符合臨床需求、工作流程及病人安全要求。

例如，陳威明認為，醫療機器人應優先處理四類工作，包括重複無聊（Dull）、困難（Difficult）、髒污（Dirty）及危險（Dangerous），其中又以危險工作最應優先處理。

因此，核醫藥物分裝、化療藥物調製等可能讓醫療人員暴露於風險的工作，應優先考慮導入自動化設備；其次才是手術汙物運送及一般物流配送。這種排序反映醫院創新資源配置的原則：優先解決安全問題，再追求效率提升。

北榮近年持續投入AI算力及院內運算環境建置。他認為，如果醫院缺乏自己的資料與技術基礎，就只能成為科技產品的採購者，難以真正參與共同研發。

此外，醫院還需要建立資料治理、跨科部合作、臨床驗證、智慧財產權及技術移轉等機制，才能讓創新從單一專案發展為組織持續運作的能力。

最後，陳威明強調，推動醫院創新管理，核心始終圍繞一個原則：科技是解決問題的工具，真正決定創新價值的，仍是人的需求與專業判斷。