點子農場／從三本書 看銀行三意之路

最近，全球金融震盪來勢洶洶，台灣股市也應聲重挫。美國期中選舉由民主黨橫掃國會，AI科技財報引發泡沫疑慮。導致費城半導體指數重挫、外資對亞股大舉提款。逼得台灣金管會緊急祭出限空令，國安基金也以最高5,000億元的額度進場護盤。

雪上加霜的是，全球最大加密貨幣交易所幣安遭北韓駭客竊走約63億美元，一度暫停提款。數位資產巨震與傳統股市賣壓產生強烈共振，引爆席捲全球的流動性與信心危機。

以上這些事件引發我從三本書裡思考銀行的未來，也和華南銀行徵信產業研究部經理張惠龍對話。我們的對話重點是：金融科技愈來愈進步，為什麼人們卻愈來愈容易驚慌？

過去50年，電腦化擴大了銀行的處理能力，網路化重組了服務入口；AI則開始觸及判斷與行動。未來，當客戶可能只需要交付一個目標：「幫我照顧退休生活」，那時銀行究竟要成為什麼？

被稱為「金融科技教父」的史金納（Chris Skinner），在《2100年無形金融》一書中提出「第三次金融科技革命」：銀行要從數位連結，走向理解、預判與授權決策。

但理解客戶不等於就能保護客戶。比如AI知道你最近缺錢，可以提早提醒你調整支出，也可以找準時機推銷貸款。

問題是，當AI替我們挑選理財方案時，它究竟是在替誰工作？

史金納另一本《數位金融永續發展》，把問題推向企業目的。銀行影響社會最有力的工具，就是自己的本業：決定誰取得資金、以什麼條件取得。若融資能協助企業節能，若服務創新能讓收入不規則的人建立儲蓄與保障，公益便有機會進入商業循環。

這正是三意：創意解決問題，公益確認受益，生意支持延續。

而Theodora Lau寫的《金融AI革命》，則替三意的想像提出治理考驗。模型若將資料不足直接當成風險過高，就可能把舊有的金融排除自動化；客戶申訴時，行員若只能回答「系統判定如此」，人的責任便藏進了機器。

銀行需要有人能解釋、檢查、修正，也要有權停止錯誤的流程。

把以上這三本書放在一起，銀行未來必然的三意之路便清楚浮現了：以創意增加能力，以公益設定方向，以生意維持長期運作。

我所說的「必然」，是因為銀行若要長期維持「正當性」與「穩健經營」，就非走這條路不可。

當銀行持續靠客戶的脆弱獲利，又把代價留給社會，它便會侵蝕自己賴以存在的信任。未來銀行的競爭，需要同時檢查兩張成績單：銀行自己賺了多少，以及客戶的人生有沒有因為銀行的服務變得更好。

更大的挑戰在體系之外。各家銀行都用近似的模型追求自身安全，可能同時縮減授信、出售資產，把個別避險變成集體壓力。這需要監理、跨機構協調與可查核的責任安排，單靠善意無法完成。

回顧這三本書，不禁讓我想起張惠龍所說的一段話：未來世界將以「隱形金融」為一大特徵，金融服務深度嵌入生活，支付、貸款、理財均可由AI代為完成。這意味著資訊落差將大幅縮小，銀行業須重新思考能為客戶創造什麼價值。（作者是點子農場創新顧問公司執行長）