前九月成屋豪宅價量齊揚 陶朱隱園每坪300萬奪冠、松濤苑254萬居第三

今年前九月台北市成屋、預售豪宅市場交易量達649件、年增42.6%，不僅買氣逆勢增加，頂級住宅更持續出現驚人天價，尤其成屋豪宅價格表現優於預售。

以今年前三季北市每坪成交價逾200萬俱樂部成屋豪宅前五名來看，位於信義計畫區「陶朱隱園」每坪成交價達300.56萬元居冠，每坪單價正式站上300萬大關；「One Park Taipei元利信義聯勤」26樓每坪成交價衝上285萬元、居每坪單價亞軍。

而先前遺漏補上五樓車位價格的「松濤苑」，先前每坪單價為244.33萬元、總價4.61萬元；惟補正五樓六個車位、1,820萬元資料後的「松濤苑」，則是以總價4.8億元、每坪成交價254.35萬元位居第三。

特別的是，今年三大頂級豪宅交易均以「全現金、無貸款」支付，光是三戶總交易金額高達18.57億元。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，今年前九月六都成屋、預售豪宅交易量合計1,389件，買氣看似較去年同期成長，惟除台北市外，其餘五都無論成屋、預售豪宅均明顯衰退；主因台北市頂級豪宅坐擁核心地段與成熟商圈機能，特殊豪宅社區在稀有性與指標性下，對高端客戶而言，更具有長期資產配置與保值傳承意義。

預售市場部分，今年前三季每坪成交價奪冠是「勤美璞真城仰」21樓，每坪成交價達252.5萬元、交易總價約3.03億元，購入面積約143.1坪；其次為該社區20樓，以每坪成交價247.91萬元居第二，該案交易總價約達3.18億元、面積達163.07坪；單價第三名為「衡昀」，每坪成交價約234.28萬元，交易總價達5,124萬元、面積為26.31坪。

另外，位於信義路的「柏金」每坪成交價228.5萬元、居第四，交易總價為6,788萬元、面積約38.85坪；「西華璞園」每坪成交價228.41萬元、該案交易總價為2.246億元、坪數達116.05坪。而信義區「松裔」每坪成交價達226.02萬元、交易總價6,027萬元、面積達38.34坪。

今年前三季北市每坪成交價逾200萬俱樂部預售豪宅中，每坪成交價奪冠是「勤美璞真城仰」21樓，每坪成交價達252.5萬元、交易總價約3.03億元，購入面積約143.1坪；其次為該社區20樓，以每坪成交價247.91萬元居第二，該案交易總價約達3.18億元、面積達163.07坪；單價第三名為「衡昀」，每坪成交價約234.28萬元，交易總價達5,124萬元、面積為26.31坪。。住商機構提供