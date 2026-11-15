快訊

滅火器反擊羅大佑「分化人民」！喊補助非圖利：我們問心無愧

恐有其他盤算？黃仁勳外遇秒跌落神壇 黃樂涉共諜指控「疑點重重」

韓國瑜雲林造勢登台摔倒！張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援過程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

防彈衣到無人船…宜蘭軍工「隱形冠軍」崛起 打進北約軍備供應鏈

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
一般消費級記憶體難以承受戰場環境，然而宜鼎公司的軍規記憶體通過美國軍用標準認證，可抗耐高低溫、抗震、防塵、防潮，確保在惡劣環境下能正常運作。聯合報系資料照
一般消費級記憶體難以承受戰場環境，然而宜鼎公司的軍規記憶體通過美國軍用標準認證，可抗耐高低溫、抗震、防塵、防潮，確保在惡劣環境下能正常運作。聯合報系資料照

國際戰事頻傳未歇，產業端因應各種戰備需求，進而帶動商機。宜蘭有3家表現相當亮眼的軍工隱形冠軍」上市公司，包括打進軍用防彈背心供應鏈的八貫企業、供應國防航太軍規級電子零組件的宜鼎公司、國艦國造與研發無人船艇的龍德造船公司，低調隱身在宜蘭鄉間，展現不容小覷的國防硬實力。

縣工策會表示，八貫企業股份有限公司是龍德工業區一家紡織廠，賣布產布，2008年轉型投入TPU（熱塑性聚氨酯）機能布料研發製造，2015年切入休閒業生產露營、登山與戶外機能高階用品，知名品牌如迪卡儂、美國戶外運動大廠Patagonia等供應商。

2017年打進航太市場，供應全球前兩大飛機空巴、波音公司的充氣逃生滑梯、飛機救生衣布等市占高達70%；美國醫療大廠加護病房醫療床等機能布料供應，其產品高度客製化，不易被取代。

八貫企業之所以會打入「軍工」供應鏈，是某歐洲客戶熟知其生產TPU優質機能特殊布的高超技術，探詢製造防彈背心的合作意願，直到雙方談簽署合約與保密協定，八貫才得知間接地打入「北約軍隊」軍備供應鏈。

宜鼎國際股份有限公司是全球知名的工業級記憶體與快閃記憶體儲存裝置龍頭大廠，同時也供應國防與航太領域所需的「軍規級」電子零組件，一般消費級記憶體難以承受戰場環境，而宜鼎的軍規記憶體通過美國軍用標準認證，耐高低溫、抗震、防塵、防潮，確保在惡劣環境下正常運作。

隨著戰爭走向AI 與無人化，宜鼎成功轉型AI，更是美國輝達NVIDIA合作夥伴，國防航太鏈例如無人機、飛彈引導系統、戰機、軍用通訊中繼站等軍工電子設備，具有寬電壓干擾防護，防止戰場的電磁脈衝或寬電壓衝擊破壞系統；最重要是兼顧軍用資料加密與銷毀，防止設備被敵軍俘虜時硬碟資料遭洩密。

龍德造船工業股份有限公司是北台灣最大民間造船廠，在宜蘭冬山鄉及蘇澳鎮有多個廠區，蔡政府時期接下政府大筆訂單，是台灣「國艦國造」核心軍工廠商，最著名的代表作是中科院委製的沱江級巡邏艦與塔江級巡邏艦，具備強大反艦火力，被稱為航母殺手。

近年來，龍德造船從事無人艇（USV）新技術發展，積極布局不對稱作戰所需的無人水面載具，例如承接中科院「快奇專案」無人船，已於2025年8月完成作戰測評，自主研發「黑潮無人船」自主系統，同時還進一步跨足水下載具開發，表現亮眼。

八貫企業股份有限公司從事TPU（熱塑性聚氨酯）機能布料的研發製造，供應美國休閒經典品牌OUTDOOR。圖／八貫企業提供
八貫企業股份有限公司從事TPU（熱塑性聚氨酯）機能布料的研發製造，供應美國休閒經典品牌OUTDOOR。圖／八貫企業提供

龍德造船工業股份有限公司在宜蘭冬山鄉及蘇澳鎮有多個廠區，部分開放給民眾參觀。圖／民眾提供
龍德造船工業股份有限公司在宜蘭冬山鄉及蘇澳鎮有多個廠區，部分開放給民眾參觀。圖／民眾提供

宜蘭 供應鏈 隱形冠軍 軍工 北約 航太 電子零組件

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳辭職震撼全球科技界…矢板明夫示警對台灣3大衝擊 思考如何面對

美光新加坡310億美元擴產布局受矚！桃園新廠進度添變數　勞資11/17再協商

耐能赴美IPO蓄勢待發！劉峻誠：時代巨輪已轉動、未來「端大於雲」

「泰國板金王」經寶有望打入波音供應鏈！董座：噴漆組裝等製程認證中

相關新聞

防彈衣到無人船…宜蘭軍工「隱形冠軍」崛起 打進北約軍備供應鏈

國際戰事頻傳未歇，產業端因應各種戰備需求，進而帶動商機。宜蘭有3家表現相當亮眼的軍工「隱形冠軍」上市公司，包括打進軍用防彈背心供應鏈的八貫企業、供應國防航太軍規級電子零組件的宜鼎公司、國艦國造與研發無人船艇的龍德造船公司，低調隱身在宜蘭鄉間，展現不容小覷的國防硬實力。

三陽EICMA展出26款新車 可望帶動明年業績

三陽工業（SYM）瞄準明年全球機車市場銷售商機，日前以「Turbo the Force」為主題參加米蘭國際車展（EICMA）展出26款車，首度亮相大型速克達旗艦概念車MAXSYM TURBO，該車搭載渦輪增壓系統與中冷器，是全球首款導入渦輪增壓的大型速克達，展現品牌二輪動力技術的研發成果，可望成為明年業績成長的新動能，並進一步帶動全球銷售。

巨城地標耶誕樹點燈 學子們暖心大秀才華

Big City遠東巨城購物中心長期深耕藝文教育，致力打造學子們展現才華的舞台，今年憑藉多年推動成果，榮獲第三屆聯經人文企業獎「藝文推手傑出獎」肯定。自開幕以來，已攜手138所各級學校舉辦多元藝文活動，透過校園美展、學生社團展演及各類藝文交流，讓藝術走進民眾日常，也讓年輕世代有機會站上舞台、發揮所長。2026聖誕樹點燈亦邀請多所學校參與演出，讓學生以音樂與表演增添活力，展現遠東巨城串聯在地教育資源、支持藝文發展的用心。

國聚建設慵懶跑者聚樂部五周年 近六千名跑者跑出最Chill城市風景

號稱台中最Chill、最有風格的路跑盛事「慵懶跑者聚樂部COZY RUNNER CLUB」，今(15)日熱力登場。迎接品牌五周年，活動以「輕鬆慢跑、自在生活」為主題，吸引近6,000名跑者齊聚水湳經貿園區中央球場，在充滿綠意與繁華活力的場域中，以自己的步調享受跑步。

2026中小企永續翻轉競爭力／灶神在家 實現媽媽客製餐

每天中午，一份餐盒被送進長者家中，裡頭裝著六道家常菜，一半當午餐，另一半當晚餐。有人不能吃海鮮，有人咬不動，還有人患有腎臟病、糖尿病與高血壓；甚至還有夫妻共吃一份餐，但其中一人不吃豬肉。這些看似瑣碎的要求，都得放進同一份菜單。

酷澎連三年獲選友善電商

美商Coupang酷澎連續三年榮獲數位發展部「友善電商」獎項，展現深耕數位信任、強化資安防護及提升顧客體驗成果，並展出全球品牌與台灣在地漁會的優質商品，透過多元互動體驗，邀請民眾感受安全、便利的數位消費環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。