防彈衣到無人船…宜蘭軍工「隱形冠軍」崛起 打進北約軍備供應鏈

國際戰事頻傳未歇，產業端因應各種戰備需求，進而帶動商機。宜蘭有3家表現相當亮眼的軍工「隱形冠軍」上市公司，包括打進軍用防彈背心供應鏈的八貫企業、供應國防航太軍規級電子零組件的宜鼎公司、國艦國造與研發無人船艇的龍德造船公司，低調隱身在宜蘭鄉間，展現不容小覷的國防硬實力。

縣工策會表示，八貫企業股份有限公司是龍德工業區一家紡織廠，賣布產布，2008年轉型投入TPU（熱塑性聚氨酯）機能布料研發製造，2015年切入休閒業生產露營、登山與戶外機能高階用品，知名品牌如迪卡儂、美國戶外運動大廠Patagonia等供應商。

2017年打進航太市場，供應全球前兩大飛機空巴、波音公司的充氣逃生滑梯、飛機救生衣布等市占高達70%；美國醫療大廠加護病房醫療床等機能布料供應，其產品高度客製化，不易被取代。

八貫企業之所以會打入「軍工」供應鏈，是某歐洲客戶熟知其生產TPU優質機能特殊布的高超技術，探詢製造防彈背心的合作意願，直到雙方談簽署合約與保密協定，八貫才得知間接地打入「北約軍隊」軍備供應鏈。

宜鼎國際股份有限公司是全球知名的工業級記憶體與快閃記憶體儲存裝置龍頭大廠，同時也供應國防與航太領域所需的「軍規級」電子零組件，一般消費級記憶體難以承受戰場環境，而宜鼎的軍規記憶體通過美國軍用標準認證，耐高低溫、抗震、防塵、防潮，確保在惡劣環境下正常運作。

隨著戰爭走向AI 與無人化，宜鼎成功轉型AI，更是美國輝達NVIDIA合作夥伴，國防航太鏈例如無人機、飛彈引導系統、戰機、軍用通訊中繼站等軍工電子設備，具有寬電壓干擾防護，防止戰場的電磁脈衝或寬電壓衝擊破壞系統；最重要是兼顧軍用資料加密與銷毀，防止設備被敵軍俘虜時硬碟資料遭洩密。

龍德造船工業股份有限公司是北台灣最大民間造船廠，在宜蘭冬山鄉及蘇澳鎮有多個廠區，蔡政府時期接下政府大筆訂單，是台灣「國艦國造」核心軍工廠商，最著名的代表作是中科院委製的沱江級巡邏艦與塔江級巡邏艦，具備強大反艦火力，被稱為航母殺手。

近年來，龍德造船從事無人艇（USV）新技術發展，積極布局不對稱作戰所需的無人水面載具，例如承接中科院「快奇專案」無人船，已於2025年8月完成作戰測評，自主研發「黑潮無人船」自主系統，同時還進一步跨足水下載具開發，表現亮眼。

八貫企業股份有限公司從事TPU（熱塑性聚氨酯）機能布料的研發製造，供應美國休閒經典品牌OUTDOOR。圖／八貫企業提供