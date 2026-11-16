貨櫃三雄拚獲利 船隊升級成關鍵

貨櫃航商獲利維持高檔，競爭焦點進一步轉向船隊與航線布局。台驊（2636）總經理顏益財指出，近期運價僅緩步下滑，「船公司還是賺翻」。在運價仍具支撐之際，航商能否透過新船、航線配置及成本管理留住獲利，將是下階段競爭關鍵。

從第3季財報觀察，貨櫃三雄獲利均較去年同期大幅成長。長榮（2603）單季稅後純益466.15億元，年增114.36%，每股純益（EPS）21.53元；陽明 （2609）稅後純益185.66億元，年增206.9%，EPS為5.32元；萬海（2615）單季獲利年增87%，EPS為7.77元。法人看好，第4季獲利仍相當可期。

不過，運價高低並非決定航商獲利的唯一因素。船舶取得成本、燃油消耗、航線密度與裝載效率，都會影響最終收益。當市場從旺季轉入淡季，航商如何配置船型、調整運力，更能看出經營能力差異。

其中，萬海近年持續擴大遠洋布局，在近洋航線高密度、高市占率的基礎上，升級北美西岸直達、東地中海、南美西岸及西印度航線，透過合適船型與彈性調度，降低單位航行成本。其布局重點，是讓不同航線與船型相互搭配，提升整體船隊運用效率。

萬海目前自營船隊125艘，總運力63.3萬TEU，平均船齡8.8年，低於全球同業平均的14.1年。較年輕的船隊，有利推動節能與因應減碳要求；自有船舶則可降低對外部租船的依賴，但仍須承擔折舊、維修及資金成本，後續獲利表現仍取決於船舶使用效率。

依萬海規劃，2027年將接收一艘8,700 TEU及11艘16,000 TEU新船，2028年至2030年另將陸續接收30艘新船，船型涵蓋6,000至16,000 TEU，推動船隊規模朝百萬TEU邁進。大型船投入後，有助擴大遠洋航線經營。

貨櫃設備也同步更新。萬海目前平均櫃齡4.6年，預計至2027年底平均櫃齡降至4.2年。船舶與貨櫃同步補強，有助支應航線擴張及調度需求。