貨櫃三雄有志一同 看旺年底至農曆年業績

貨櫃海運年底醞釀新一波出貨潮。長榮（2603）、陽明、萬海看好，儘管11月進入傳統淡季、運價短線回檔，市場需求仍有支撐，12月下旬起備貨需求可望升溫，銜接明年農曆春節前趕貨潮，帶動貨量回升。

其中，長榮看好訂艙需求延續至明年第1季，萬海預期第4季運量、運價及營收均優於去年同期。

年底至春節前的出貨動能，成為航商支撐營運的重要底氣。長榮總經理吳光輝表示，從目前訂艙狀況觀察，第4季至明年農曆春節前的裝載需求仍相當樂觀，目前看不到市場轉弱的理由。不過，全球主要港口持續壅塞，以及紅海航線是否逐步恢復通行，將牽動船舶周轉與有效運力，是後續運價走勢的關鍵變數。

萬海對第4季營運同樣抱持正面看法。總經理謝福隆指出，受惠整體市場環境變化，本季海運運量與運價都將優於去年同期，預期營收也會有更好表現，顯示即使進入季節性淡季，航商營運仍具支撐。

萬海董事長陳柏廷認為，傳統以船舶供給、貨運需求推估行情的方式，已不足以解釋當前市場。地緣政治、港口政策及航線調整，都會改變實際可投入市場的運力，進而影響運價。他觀察，航運產業正逐漸走向更有秩序的競爭，業者也更懂得理性配置資源，對未來兩年市場發展仍抱持正面看法。

短線運價則反映淡季效應，上海集裝箱出口運價指數（SCFI）連續兩期下跌，最新一期下跌61.12點至3,572.33點，周跌幅1.68%。其中，遠東至美東每40呎櫃運價9,387美元，周跌4.76%；美西每40呎櫃7,111美元，周跌3.66%；歐洲每20呎櫃2,291美元，周跌1.46%。業界認為，現階段屬季節性回檔，後續觀察重點在於12月下旬貨量回升，能否帶動運價止跌。

陽明董事長蔡豐明指出，全球航運持續受到中東局勢、主要航道安全及國際貿易政策變化影響，業者同時面臨運力調度、航線安排與國際減碳規範等挑戰，需要政府在政策、制度及資源整合方面提供支持，提升營運效能與國際競爭力。

展望明年，貨櫃航運將先迎接春節前出貨需求考驗，第2季後則須觀察美國通膨與利率走勢。若通膨再度升溫、貨幣政策轉趨緊縮，可能壓抑終端消費；紅海復航進度、港口壅塞及罷工風險，也左右有效運力。貨量能否延續、運力釋出多快，將是決定明年行情兩大關鍵。