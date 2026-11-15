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宜蘭傳藝園區攜手「元利四季莊園」 跨界打造工藝盛宴

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
《拾光成織｜美麗人間》聯合工藝特展台北場，15日在元利四季莊園接待中心啟動開幕儀式。記者游智文／攝影
《拾光成織｜美麗人間》聯合工藝特展台北場，15日在元利四季莊園接待中心啟動開幕儀式。記者游智文／攝影

宜蘭傳藝園區、元利四季莊園攜手推動的《拾光成織｜美麗人間》聯合工藝特展台北場，今（15）日在元利四季莊園接待中心啟動開幕儀式，全聯實業及元利建設總裁林敏雄、元利建設董事長蔡建生、全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文，以及多位參展工藝大師皆親臨現場。

展覽呈現13位當代工藝巨擘之作，包括五位文化部登錄的人間國寶、國家工藝成就獎得主，以及多個領域的無形文化資產傳統工藝保存者，展期至至2027年5月31日。

元利建設表示，總裁林敏雄基於對傳統與在地文化的永續關懷，於2016年以「全聯善美的文化藝術基金會」的非營利組織型態，透過ROT模式接手經營國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區。

2026年適逢營運十年里程碑，基金會因此特別將園區巧藝館的《拾光成織｜美麗人間》工藝特展，從宜蘭移師於台北擴大舉辦。

元利表示，此舉除了紀念十年里程碑，也讓工藝邁出展覽館、沁透至都會人們的活動場域，讓大師們累積一生的技藝與美學，能夠更多元廣泛地被看見、理解與珍惜。

此外，也冀盼本展將往昔深植民間的傳統工藝，藉由創新的藝術載體形式，重新擦亮它連結常民記憶、銘鐫文化底蘊的價值，讓民藝之美與日常契合，實踐「讓工藝走入生活，讓藝術豐富日常，也讓文化的美好在生活中持續傳承」的展覽初衷。

元利表示，《拾光成織｜美麗人間》聯合工藝特展，同樣照見了林敏雄總裁「一輩子做好一件事」的信念，就像「元利建設」半世紀以來專注本業、深化技術，發揮追求完美品質的匠人精神，為城市鑄造出無數經得起時間考驗的精彩住居作品。

此次展出以林敏雄個人珍藏的頂級工藝藝術品為基底，再結合13當代頂尖工藝大師的經典作品，將建築的經緯與工藝的絲線和諧編織，共同構築出人與空間、歷史與當代相共鳴的美麗人間。

其中漆藝／王清霜、錫藝／陳萬能、纏花／陳惠美、漆藝／黃麗淑、緙絲／黃蘭葉等五位藝師，皆為文化部登錄的「人間國寶」。

其餘八位工藝巨擘，還包括：刺繡／粘碧華「國家工藝成就獎」得主；漆線雕／顏金益則是台北市登錄重要傳統工藝「漆線雕」保存者。

夾紵漆器／廖勝文為台中市登錄無形文化資產傳統工藝「夾紵漆器」保存者；三義木雕／沈培澤為苗栗縣登錄無形文化資產傳統工藝「三義木雕」保存者。

陶藝／白木全深耕陶藝數十年；木雕／黃國書，創作靈感多汲取自臺灣鄉土風情與佛像雕刻。

展覽的主視覺，是「人間國寶」錫藝家陳萬能先生的作品《牡丹鳳凰》。「人間國寶」陳萬能先生，是中華民國文化部依照《文化資產保存法》登錄的「重要傳統工藝保存者」，他打破傳統錫器僅限祭祀之印象，開創現代觀賞性金工雕塑。

《牡丹鳳凰》為本展覽的大型雕塑作品，更是林敏雄總裁的收藏。以錫打造的鳳凰姿態翩躚生動、洋溢金屬的璀璨流麗氣韻，同時也有傳統文化中的祥瑞意象與祝福。

元利建設董事長蔡建生。 記者游智文／攝影
元利建設董事長蔡建生。 記者游智文／攝影

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