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三陽EICMA展出26款新車 可望帶動明年業績

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
三陽工業（SYM）瞄準明年全球機車市場銷售商機，日前在米蘭國際車展（EICMA）展出26款車，瞄準明年全球機車市場銷售商機。圖／三陽車提供
三陽工業（SYM）瞄準明年全球機車市場銷售商機，日前在米蘭國際車展（EICMA）展出26款車，瞄準明年全球機車市場銷售商機。圖／三陽車提供

三陽工業（SYM）瞄準明年全球機車市場銷售商機，日前以「Turbo the Force」為主題參加米蘭國際車展（EICMA）展出26款車，首度亮相大型速克達旗艦概念車MAXSYM TURBO，該車搭載渦輪增壓系統與中冷器，是全球首款導入渦輪增壓的大型速克達，展現品牌二輪動力技術的研發成果，可望成為明年業績成長的新動能，並進一步帶動全球銷售。

三陽工業二輪生產本部協理吳奕成表示，隨著全球交通載具市場快速演進，二輪車已不只是代步工具，也逐漸成為展現個人風格與駕馭體驗的載體，這次展出有各種車款，包括國民車、運動車款與風格車系等多元產品布局，有助回應不同消費族群需求。

今年米蘭車展以「Turbo the Force」為主題，著重先進車輛工程與騎乘感受的結合，透過引擎科技、輕量化車體與智慧電控整合，提升車輛的動態反應與操控體驗，在展出後近期的客戶反應都相當好，不少車款受到肯定，成推升2027年營收成長的新動能。

除MAXSYM TURBO外，SYM也展出ADXTG、HD及JET X等重點車款。全新大輪徑旗艦車款HD以都會通勤為設計重點，鎖定歐洲主流大輪徑速克達市場；新世代水冷運動速克達JET X延續戰鬥機設計概念，瞄準年輕化、高階運動速克達市場；跨界冒險車款ADXTG則升級動力系統、懸吊結構及智慧配備，強化長途旅行與多元路況的適應能力。

吳奕成指出，二輪產業正面臨全球消費結構轉變，單靠排氣量或價格競爭，已難以滿足新世代需求。三陽近年透過設計與品質調校，在台灣及歐洲市場建立品牌定位；「Turbo the Force」代表品牌以性能動力與騎乘感受為核心，邁入新一代產品研發。未來將持續開發高附加價值產品，拓展全球經銷網絡與品牌影響力。

三陽在台灣市場銷售也維持領先。據資料，2026年前三季機車總市場為564,611輛，三陽銷售251,110輛、市占率44.5%，領先光陽的143,036輛、25.3%，以及山葉的106,146輛、18.8%；Gogoro銷售25,396輛、市占率4.5%。三陽9月市占率達45.8%，持續居市場首位。

三陽工業二輪生產本部協理吳奕成看好新產品推出成為推升明年銷售成長新動能。圖／三陽車提供
三陽工業二輪生產本部協理吳奕成看好新產品推出成為推升明年銷售成長新動能。圖／三陽車提供

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