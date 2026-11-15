三陽EICMA展出26款新車 可望帶動明年業績

三陽工業（SYM）瞄準明年全球機車市場銷售商機，日前以「Turbo the Force」為主題參加米蘭國際車展（EICMA）展出26款車，首度亮相大型速克達旗艦概念車MAXSYM TURBO，該車搭載渦輪增壓系統與中冷器，是全球首款導入渦輪增壓的大型速克達，展現品牌二輪動力技術的研發成果，可望成為明年業績成長的新動能，並進一步帶動全球銷售。

三陽工業二輪生產本部協理吳奕成表示，隨著全球交通載具市場快速演進，二輪車已不只是代步工具，也逐漸成為展現個人風格與駕馭體驗的載體，這次展出有各種車款，包括國民車、運動車款與風格車系等多元產品布局，有助回應不同消費族群需求。

今年米蘭車展以「Turbo the Force」為主題，著重先進車輛工程與騎乘感受的結合，透過引擎科技、輕量化車體與智慧電控整合，提升車輛的動態反應與操控體驗，在展出後近期的客戶反應都相當好，不少車款受到肯定，成推升2027年營收成長的新動能。

除MAXSYM TURBO外，SYM也展出ADXTG、HD及JET X等重點車款。全新大輪徑旗艦車款HD以都會通勤為設計重點，鎖定歐洲主流大輪徑速克達市場；新世代水冷運動速克達JET X延續戰鬥機設計概念，瞄準年輕化、高階運動速克達市場；跨界冒險車款ADXTG則升級動力系統、懸吊結構及智慧配備，強化長途旅行與多元路況的適應能力。

吳奕成指出，二輪產業正面臨全球消費結構轉變，單靠排氣量或價格競爭，已難以滿足新世代需求。三陽近年透過設計與品質調校，在台灣及歐洲市場建立品牌定位；「Turbo the Force」代表品牌以性能動力與騎乘感受為核心，邁入新一代產品研發。未來將持續開發高附加價值產品，拓展全球經銷網絡與品牌影響力。

三陽在台灣市場銷售也維持領先。據資料，2026年前三季機車總市場為564,611輛，三陽銷售251,110輛、市占率44.5%，領先光陽的143,036輛、25.3%，以及山葉的106,146輛、18.8%；Gogoro銷售25,396輛、市占率4.5%。三陽9月市占率達45.8%，持續居市場首位。