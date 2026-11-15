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Ｇarmin董座高民環獲頒台大名譽博士 一步一腳印建立可信賴國際品牌
台灣大學於15日舉行創校98年校慶的慶祝大會，授予Ｇarmin董事長高民環與富邦金控董事長蔡明興名譽博士學位。
另外，台大也遴選出9位傑出校友，包括陳建仁、王美琴、陳騮、海英俊、謝清江、梁茂生、陳慧遊、黃日燦、何麗梅。
高民環在致詞中表示，他天生不是一個有很大志向的人，但仍成功創立一個跨越台灣、美國的公司，當年在計畫書上寫著要成為全球航空、航海、汽車及戶外運動導航領域的領導者。回想起來，一步一腳印， 建立一個可以讓大家信賴的國際品牌。這必須歸功於全球的工作夥伴， 在這當中，台灣團隊一直是他的最大驕傲。
高民環也強調，他衷心感謝家人、學校、社會給予的教育及養分，使其能茁壯成長，能有心力來回饋這塊土地。
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