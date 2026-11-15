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巨城地標耶誕樹點燈 學子們暖心大秀才華

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
遠東巨城2026耶誕樹以「冬季滑雪場」為設計主題，打造夢幻雪國場景，為年度週年慶揭開。 圖／業者提供
遠東巨城2026耶誕樹以「冬季滑雪場」為設計主題，打造夢幻雪國場景，為年度週年慶揭開。 圖／業者提供

Big City遠東巨城購物中心長期深耕藝文教育，致力打造學子們展現才華的舞台，今年憑藉多年推動成果，榮獲第三屆聯經人文企業獎「藝文推手傑出獎」肯定。自開幕以來，已攜手138所各級學校舉辦多元藝文活動，透過校園美展、學生社團展演及各類藝文交流，讓藝術走進民眾日常，也讓年輕世代有機會站上舞台、發揮所長。2026聖誕樹點燈亦邀請多所學校參與演出，讓學生以音樂與表演增添活力，展現遠東巨城串聯在地教育資源、支持藝文發展的用心。

迎接歲末佳節，巨城購物中心於11月14日舉辦耶誕樹點燈儀式，今年以「冬季滑雪場」為設計發想，將雪國風光搬進1F噴水池廣場，透過銀白雪景、晶透冰柱與閃耀光影，營造宛如置身北國的冰雪世界。高聳的耶誕樹以藍白色系點綴，搭配夢幻纜車、雪地小木屋與滑雪造景，另一側更打造極光雪境，呈現浪漫冬日風情；其中，夢幻纜車特別命名為「Big City當慶一號」，「當慶」在客家話中意指一個人能力出眾，象徵每個人都能發揮所長、展現自己的精彩，也呼應巨城長期支持多元文化與人才展現的精神。整體聖誕造景將一路展出至2027年1月，邀請民眾走進夢幻雪景合影打卡，感受濃厚的耶誕節慶氛圍。

隨著耶誕樹點亮，也象徵著年度壓軸盛事來臨，週年慶將於12月3日至14日熱鬧登場，為年末購物旺季揭開序幕。今年持續攜手國內外人氣品牌，集結時尚服飾、美妝保養、3C家電、話題快閃及美食餐飲等選擇，並規劃豐富購物回饋與來店好禮，滿足不同族群的消費需求，誠摯邀請消費者把握週年慶檔期，享優惠、拿好禮，歡度歲末購物季。

除了推動藝文教育與節慶活動，巨城也將關懷延伸至社會各個角落，今年第12年攜手犯罪被害人保護協會舉辦「馨生市集」，將於12月18日至20日登場，邀集馨生家庭透過手作創作與特色商品展售，分享生命故事與努力成果。期盼藉由商場串聯民眾與社會資源，讓更多人透過日常消費參與支持，以實際行動傳遞溫暖，讓關懷在城市中持續發酵。

遠東巨城耶誕樹點燈活動邀請「台灣原聲打擊樂團」帶來精彩開場演出，以充滿活力的節奏與震撼。圖／業者提供
遠東巨城耶誕樹點燈活動邀請「台灣原聲打擊樂團」帶來精彩開場演出，以充滿活力的節奏與震撼。圖／業者提供

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