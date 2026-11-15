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國聚建設慵懶跑者聚樂部五周年 近六千名跑者跑出最Chill城市風景

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
國聚建設「慵懶跑者聚樂部」歡慶五週年，近6,000名跑者跑出最Chill城市風景。記者宋健生/攝影
國聚建設「慵懶跑者聚樂部」歡慶五週年，近6,000名跑者跑出最Chill城市風景。記者宋健生/攝影

號稱台中最Chill、最有風格的路跑盛事「慵懶跑者聚樂部COZY RUNNER CLUB」，今(15)日熱力登場。迎接品牌五周年，活動以「輕鬆慢跑、自在生活」為主題，吸引近6,000名跑者齊聚水湳經貿園區中央球場，在充滿綠意與繁華活力的場域中，以自己的步調享受跑步。

慵懶跑者聚樂部每年推出時尚與設計質感的年度限定跑者物資，年年不同色系，早已成為慢跑圈口碑相傳的收藏品。

現場同時結合Fubon Angels熱舞應援、風格多元的品牌餐車開啟味覺滿足、集章散策，打卡好禮兌換質感慵懶充氣沙發，現場每個角落都是Chill氛圍感，還有超過千項好禮抽獎派對抽不停，從起跑到完賽，跑得開心，吃喝玩樂滿載而歸，融合運動、休閒風格與城市魅力的假日運動嘉年華。

賽事規劃5公里及10公里路線，兼顧不同年齡層與運動強度，跑友依照自己的體能與節奏享受路跑樂趣。賽道以水湳中央公園為核心，串聯周邊景觀與重大建設，在慵懶慢跑中，沿途感受城市發展願景，透過運動體驗再次深度認識台中。

台中市政府運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席活動表示，市府以「酷運動、酷城市」為願景，透過多元且富有特色的路跑活動，鼓勵市民培養規律運動習慣，將運動融入日常生活。

游志祥也肯定主辦單位今年攜手運動局及公益團體「捐好。好捐」，推動跑衣物資捐贈暨公益傳愛計畫，捐贈400件全機能跑衣，將賽事物資轉化為社會關懷資源，提供地方基層運動團隊及弱勢族群使用。

同時響應聯合國SDG 3「健康與福祉」及SDG 12「責任消費與生產」，實踐企業社會責任(CSR)，落實資源精準轉贈及賽事物資「零浪費、全循環」的理念，深化國聚建設「友善好宅」品牌價值，讓運動熱情延伸為公益力量，共創健康、永續與共好的城市生活，共同凝聚城市的運動能量。

國聚建設說，「慵懶跑者聚樂部」五周年慶，讓更多人走出戶外、親近綠地、探索環境，代表企業的長期投入、持續累積與堅持前進，同時展現建築本業深耕城市、提升生活品質的理願。透過運動及文化活動參與城市發展，串聯健康、休閒與生活美學，打造國際時區、宜居特色的城區環境。

本屆活動獲得台中市政府運動局及各界品牌夥伴熱情支持，包含正光製藥、FAV嚴選好襪、台中仲信金鬱金香酒店、伊蕾序語ILEYED、YUANDONGLI元動力、清新溫泉飯店、La proie、Wild Summer野一夏、World Gym世界健身俱樂部、福爾摩沙物業管理機構、台灣優生集團、寶貝國際、可樂果、卡迪那、萬家福、樂家康、大苑子、大武山牧場等品牌共同參與，提供多元活動體驗。

主辦單位表示，「慵懶」是一種懂得調整生活步調、享受當下的態度。未來將持續結合運動，深化台中市運動品牌特色，讓「COZY RUNNER CLUB慵懶跑者聚樂部」持續陪伴市民，在每一次起跑中找到生活的美好，用最舒服的步調，跑出屬於自己的精彩人生。

活動以「輕鬆慢跑、自在生活」為主題，吸引近6,000名跑者齊聚水湳經貿園區中央球場。記者宋健生/攝影
活動以「輕鬆慢跑、自在生活」為主題，吸引近6,000名跑者齊聚水湳經貿園區中央球場。記者宋健生/攝影

活動最高潮為現場送出星宇航空台中-日本宮古島來回機票。記者宋健生/攝影
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國聚建設董事長施純弘帶領參與路跑的民衆作操暖身。記者宋健生/攝影
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