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布局自營電商、App 著眼長期回購

聯合報／ 記者林海／台北報導

餐飲業「去中間化」不只反映在食品商品化，也延伸至外送平台。外送平台改變餐飲業的獲客方式，卻也讓業者面臨抽成、促銷成本與顧客資料掌握度等問題，當平台成為重要訂單來源，餐廳營收增加，未必能同步轉化為獲利，業者也開始重新布局自營ＡＰＰ，試圖把客源與消費關係掌握在自己手中。

疫情期間，餐飲外送占比大提高，甚至是維持現金流的命脈；疫情之後，民眾仍重視到餐廳用餐的體驗，外送市場成長趨緩，讓業者開始重新思考外送的角色，以及自身可以著墨的重點。

連鎖餐飲已開始從會員經營著手，餐飲龍頭王品表示，持續升級會員ＡＰＰ，並將旗下電商平台整合至ＡＰＰ，這能讓消費者從餐廳用餐，延伸至線上購物。

饗賓餐旅、漢來美食則運用會員分級模式，透過差異化回饋提高顧客黏著度，這些做法不只是發優惠券，更希望累積消費紀錄，掌握顧客偏好與回購頻率，讓行銷從全面促銷轉向精準經營。

業者指出，平台仍能提供曝光、新客導流與配送服務，自營通路則有系統、人力、客服及物流成本，對餐飲業而言，更務實的做法是讓平台負責開發新客，再透過會員、線上預訂、門市自取與企業訂餐經營熟客，逐步降低對單一通路的依賴。

業者直言，這一波競爭中，大家真正要爭取的是顧客關係與長期回購，未來餐飲品牌能否提高獲利，關鍵在於能否兼顧平台帶客效率，以及自營通路的經營能力。

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餐飲業積極自建購物商城，不再只靠展店賺錢，而是把招牌菜變成能在家裡反覆消費的食品品牌，突破店面座位數與營業時間的限制，讓一道招牌菜從餐廳的一次性消費，變成家庭日常的重複購買，更將餐廳人氣商品拓展至超市、超商與電商，將單一店面收入，延伸成更長的消費鏈。

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