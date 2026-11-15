餐飲轉型 人氣美食 躍上零售通路

餐飲業積極自建購物商城，不再只靠展店賺錢，而是把招牌菜變成能在家裡反覆消費的食品品牌，突破店面座位數與營業時間的限制，讓一道招牌菜從餐廳的一次性消費，變成家庭日常的重複購買，更將餐廳人氣商品拓展至超市、超商與電商，將單一店面收入，延伸成更長的消費鏈。

餐飲業者表示，台灣餐飲業這一波擴張，很明顯在做兩件事，首先把餐廳裡賣得好的品項搬進零售通路，還有把日常外食價位往下切，接觸平價客群。

過去業者要增加營收，往往得靠展店、增加座位或提高翻桌率；如今，透過食品商品化，一家餐廳的品牌可以進入更多家庭，甚至觸及沒有到店消費過的顧客。更重要的是，業者可以藉由自有購物商城與零售通路，建立餐飲以外的收入來源，降低對單一門市營收的依賴。

王品是這波餐飲商品化的代表業者。王品表示，旗下萬鮮二○一九年從集團中餐品牌挑選七道招牌菜，推出冷凍年菜試水溫，之後再把商品化策略延伸至日常食品，其中，石二鍋烏龍麵進入全聯後，曾在不到一年躍居全通路市場銷售第二名。

漢來美食指出，旗下購物商城已累積乾拌麵、港式點心、台式料理、湯品及烘焙點心等九十四款商品，從節慶型商品擴展至日常備餐。

業者指出，餐飲業自建購物商城，這場「去中間化」的真正關鍵，是業者能否掌握產品開發、品牌與消費者關係，不再只依靠門市接待客人，王品靠多品牌商品化與供應鏈，漢來從宅美食擴大至量販，乾杯則以肉品專業延伸零售，策略各不相同，其實都指向餐廳的成長不再只能靠多開一家店，而是要讓消費者離開餐廳後，仍然持續為這個品牌埋單。