台商宏福投資光通訊業 斥資164億元入股O-NetTechnologies

全球第二大製鞋集團台商宏福實業集團，在大陸上市的華利集團發布公告稱，擬以不超過5億美元（新台幣164億元）的自有資金，投資光通訊企業O-Net Technologies Group Limited，取得不超過25%的股權。

根據最新發布的「2026胡潤百富榜」，華利集團實控人是台商張聰淵家族以人民幣450億元（新台幣2,223億元）的財富再度問鼎「中山首富」（廣東中山市首富），但身家較去年縮水人民幣175億元。

界面新聞報導，交易標的O-Net Technologies Group Limited為依據開曼群島法律註冊成立的公司，目前正在開展股權及組織架構重組。重組完成後，將成為全球業務控股平台，旗下企業主要在全球各地從事光通訊產品的研發、生產與經營，其中昂納深圳為全球業務總部。

昂納深圳成立於2000年10月23日，是一家光通訊器件、模組和子系統供應商。公告披露的類比合併報表資料顯示，昂納深圳2026年前5月營收人民幣18.3億元，淨利潤人民幣2.3億元。截至2026年5月31日，資產總額人民幣49.07億元，負債總額人民幣44.1億元，淨資產人民幣4.9億元。

華利集團表示，此次交易是公司在確保主業正常運作的前提下，使用自有閒置資金開展的財務性投資，旨在把握光通訊產業發展的市場機遇，優化公司資金配置，獲取合理財務回報。

作為Nike、Adidas等國際大牌的重要合作夥伴，華利集團當下正面臨一定的業績壓力。

大手筆跨界投資的背後，是華利集團近期業績承壓。2026年前三季，公司銷售運動休閒鞋1.5億雙，年減7.2%；營收人民幣164.4億元，年減11.9%；淨利潤15.7億元，年減35.4%。第3季營收人民幣55.1億元，年減8.3%；淨利潤人民幣6.2億元，年減18.9%。

公司表示，面對行業經營環境的變化，持續推進效率提升及新工廠產能爬坡，隨著新工廠營運逐步成熟以及降本增效措施落地，第3季毛利率、淨利率較第2季有所改善。