2026中小企永續翻轉競爭力／灶神在家 實現媽媽客製餐

每天中午，一份餐盒被送進長者家中，裡頭裝著六道家常菜，一半當午餐，另一半當晚餐。有人不能吃海鮮，有人咬不動，還有人患有腎臟病、糖尿病與高血壓；甚至還有夫妻共吃一份餐，但其中一人不吃豬肉。這些看似瑣碎的要求，都得放進同一份菜單。

這不是中央廚房大量生產的制式餐點，而是由住在附近的「媽媽」少量烹調。每位媽媽通常只服務兩、三名客人，依照對方的特殊需求調整餐點，再由司機送到家中。

在地送餐 為長輩做羹湯

灶神在家的創業起點，來自灶神在家創辦人暨執行長曾曉薇到養老院擔任義工的經驗。她發現，養老院裡的長者生活單調，也缺少發揮能力的機會，這些觀察激發她後來的創業。

「當（養老院）環境無聊，我們就應該讓長輩們可以多做一點什麼，」曾曉薇想到，與其把長者視為被照顧者，不如讓他們靠自己的能力賺錢。

團隊觀察到許多長者擅長煮飯，最初嘗試請他們教小朋友與年輕人做菜。然而，課程進行一段時間後，有學員反映自己沒有時間煮飯，家中的孩子也沒有好好吃飯。團隊便進一步詢問授課的媽媽，是否有空替學員準備餐點，送餐服務就此成形。

十年前外送服務尚未普及，灶神在家甚至得先向消費者解釋，什麼是把餐點送到家。當時團隊用「搭伙」形容這套模式：媽媽家裡吃什麼，就多做一份給附近沒有時間下廚的人。

隨著服務發展，客群也逐漸改變。早期客人多半只是不想外食、沒有時間煮飯；如今則有愈來愈多高齡者、過敏者及慢性病患，因為不方便吃外面的餐點，轉而尋求能依身體狀況調整的飲食。

目前灶神在家可提供熱送的地區包括台北、新北、桃園、台中及高雄，線上約有50至60位媽媽。媽媽可以自行決定一周工作幾天，有人偶爾接單賺取額外收入，也有人選擇天天做餐。

灶神在家與一般外送平台最大的差異，在於它不只是把餐點送到消費者手上，而是把每名客人的需求，放進料理與媒合流程中。

每天的菜單由公司統一開立，但實際料理內容可以調整。例如，當天菜單若是三杯雞、白灼蝦與花椰菜，客人卻對海鮮過敏，媽媽便可能將白灼蝦換成滷肉。客人能不能吃豬肉、牙齒咬不咬得動、口味偏重或清淡，也會在訂餐時先確認。

每名媽媽通常只照顧附近兩、三名客人，讓她有餘裕針對個別需求修改餐點。這種模式細緻，背後的媒合卻相當複雜。除了距離，團隊還得考量媽媽家中是否有調理機、客人喜不喜歡她的口味，以及媽媽接送小孩與做餐的時間。

灶神在家每天也得重新安排媽媽、客人與司機的路線，目前仍以人工媒合為主，AI媒合系統則正在開發中。

貼近用戶 量身打造服務

餐點品質同樣需要管理。上工前，媽媽要拍攝戴好口罩、帽子等防護裝備的照片；完成餐點後，也必須將每名客人的餐點拍照回傳，留下後續查核紀錄。

調味與食材也有明確原則。餐點以原型食物為主，不使用味精、雞粉、雞湯塊等複雜調味品，也不提供看不出原貌的加工食品。料理以炒、滷、蒸、煎為主，不做沾粉油炸與勾芡。

但灶神在家並不追求所有餐點完全一致。曾曉薇說，每位客人的身體與牙齒狀況本來就不同，真正需要建立的不是一套僵化標準，而是一套共同語言。

例如，什麼程度叫「軟爛」、什麼叫「非常軟爛」，都要透過訓練說清楚；有時團隊則會直接告訴媽媽，某位客人的餐點要比今天再淡一些，讓她根據實際料理經驗調整。

灶神在家的ESG實踐以社會面為核心，但在環境面投入最多力氣的，卻是一個餐盒。

團隊最初認為玻璃最環保，因此選用強化玻璃餐盒，甚至尋找再生玻璃材質。然而，玻璃盒雖不容易破，重量卻成為問題。對高齡者而言，餐盒太重，反而降低使用循環餐盒的意願；回收後，團隊還要負責清洗、消毒，再重新配送到媽媽家中，整套流程耗費大量人力。

「選什麼材質的餐盒就耗費我們很大的時間。」曾曉薇回憶，當時只想到玻璃比較環保，卻沒有充分考慮長者是否拿得動，以及回收、清潔與運送的實際成本。

後來陸續測試竹製餐具、厚再生紙與矽膠材質。竹子與再生紙難以承裝有湯汁的台灣料理；矽膠雖安全，裝入熱食後卻容易變軟，在運送過程中恐變形。經過多次嘗試，目前以不銹鋼餐盒為主，客人吃完、清洗後，隔天送餐時再由司機收回，公司消毒後重新使用。

這段經驗也讓曾曉薇更確定，企業不該為了永續ESG衍生出更多不必要的花費與麻煩。環保方案若無法符合使用者需求，即使理念正確，也未必能真正持續。

下一步，灶神在家想把慢性病飲食與長輩照顧服務推進企業。她觀察，過去企業福利多半圍繞托兒所、子女獎學金，但隨著家庭結構改變，員工真正煩惱的事情，愈來愈可能是家中的父母。