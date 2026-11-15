酷澎連三年獲選友善電商

美商Coupang酷澎連續三年榮獲數位發展部「友善電商」獎項，展現深耕數位信任、強化資安防護及提升顧客體驗成果，並展出全球品牌與台灣在地漁會的優質商品，透過多元互動體驗，邀請民眾感受安全、便利的數位消費環境。

數位發展部次長楊佳玲指出：「友善電商邁入第三屆，感謝電商夥伴在購物安全、保護消費者權益、企業永續方面的努力，提供台灣民眾優質線上購物環境」 。

Coupang酷澎台灣公共政策長林致真表示：「Coupang酷澎很榮幸連續三年獲選數位發展部友善電商，肯定我們持續以創新技術提升顧客數位購物體驗的努力。從強化資安防護、主動防堵網路詐騙，到導入物流隱碼、Coupang Passkey安心金鑰，以及跨境購物電子簽章等創新服務，我們持續將安全、便利與信任落實在每一個消費環節，期待透過與政府及產業夥伴合作，打造安全、便利且值得信賴的數位消費環境。」

依據數位發展部友善電商遴選標準，Coupang酷澎在「安全的購物環境」、「消費者保護」及「企業永續經營」三大指標均有具體成果；包含積極參與防堵網路詐騙，主動開發AI偽冒網站辨識及通報機制，最快20分鐘驗證網站真偽，並通報主管機關，降低民眾誤入詐騙風險，強化數位消費信任。

Coupang酷澎參與數位發展部「數位信任技術場域驗證計畫」，將創新技術應用於日常，自2024年導入物流隱碼、 2025年推出免密碼登入酷澎安心金鑰，到2026年攜手實名認證平台EZ Way，導入跨境購物電子簽章技術，帶來下單到收貨的便捷體驗。

同時，Coupang酷澎除App文字客服、商品問與答，也新增24小時免付費真人客服專線，讓顧客無論在消費前的商品疑問或售後服務需求，都能獲得即時協助。

Coupang酷澎在今年雙11業績出爐，結合每日品類限時優惠、WOW會員下單抽11萬酷澎幣等活動，帶動11月11日訂單量較平日增加六倍，單日業績寫下今年新高。

隨著Coupang酷澎持續擴充多元選品，並深化與國際大廠緊密合作，全站多數品類業績在雙11期間皆較平日成長二倍以上。即便在物流高峰期間，Coupang酷澎仍致力為WOW會員提供「火箭速配」今日下單最快隔日到貨，以及「清晨配送」的穩定高效物流體驗，成功帶動食品飲品、營養保健、母嬰用品、3C家電、家庭清潔、寵物等核心品類成為今年雙11的最強成長引擎。