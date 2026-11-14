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房市急凍！房仲全聯會新舵手吳本源：跨足都更租賃「多元轉型」度寒冬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
房仲全聯會第10屆、第11屆理事合影。聯合報系資料照
房仲全聯會第10屆、第11屆理事合影。聯合報系資料照

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會第11屆理事長吳本源昨就職。面對近期房市買氣急凍、銀行排撥卡關等挑戰，衝擊買賣雙方的信心，他喊話同業積極跨足老屋修繕、都更與租賃服務等「多元轉型」度寒冬。他也建議，有剛性需求的購屋族不妨多看屋，並可靈活調整總價帶「往三房」布局。

房仲全聯會第11屆理事長交接典禮昨登場，在台中市副市長鄭照新的監交下，第10屆理事長王瑞祺將印信交接給吳本源，兩人共同呈上金結紅禮，象徵會務傳承、團結共榮。

吳本源致詞時指出，將以「健康輪替、陽光監督、團結共治」3大理念為主軸，讓全聯會成為全國各地方公會共同參與、共同治理、共同承擔的產業平台，期盼與全國夥伴攜手提升不動產仲介產業的專業、公信力與社會價值，打造制度健全、治理透明、世代傳承的產業組織。

談及當前市場現況，吳本源坦言，受央行政策與銀行房貸排撥問題影響，買賣雙方信心受挫，交易量急速萎縮。但房市景氣更迭本是常態，房仲業具備極強韌性，鼓勵同業積極跨足老屋修繕、都市更新與租賃市場，以多元轉型突圍。

吳本源觀察，近期股市劇烈震盪，已經讓部分資金與市場目光「有感轉回房地產」，目前整體房價呈現「溫感」盤整格局，他樂觀期待明年能迎來「利空出盡、利多浮現」。

針對現階段有自住剛性需求的民眾，吳本源認為市場降溫反而是「多看屋」的好時機。在挑屋策略上，他建議依總價帶靈活調整，如果鎖定的區域總價偏高，近期可往三房格局布局，在財務可負擔的前提下，挑選最適合的居住空間。

房仲全聯會第10屆理事長王瑞祺（左起）在台中市副市長鄭照新的監交下，交棒給第11屆理事長吳本源。聯合報系資料照
房仲全聯會第10屆理事長王瑞祺（左起）在台中市副市長鄭照新的監交下，交棒給第11屆理事長吳本源。聯合報系資料照

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