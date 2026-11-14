黃仁勳請辭 「輝達宅」還香嗎？全台三大科技園區房價曝

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日請辭董事職務，為北士科總部布局增添變數，但「輝達宅」房價漲勢仍強，甚至超越台積電（2330）帶動的科技宅。591新建案統計北中南三大科技園區周邊新建案房價，包括北投士林科技園區、竹科及南科，發現今年房市雖持續低迷，但三大園區房價表現明顯分化，其中北士科新案平均開價達每坪133萬元，年漲2.5%，成交價也上漲1.3%，雙雙居三大園區之冠；反觀竹科漲勢趨緩，南科開價、成交價更雙雙下跌，科技宅行情出現大洗牌。

根據591新建案統計，北士科新案平均開價從2023年每坪119.6萬元，逐年攀升至2024年的122萬元、2025年的129.7萬元，今年進一步站上133萬元，三年間漲幅達11.2%；成交價則從2023年的111.6萬元，上漲至今年123.6萬元，漲幅約10.8%。

相較之下，竹科今年新案平均開價83萬元，較去年82.8萬元微漲0.2%，成交價則從76.6萬元下滑至75.9萬元，年減0.9%；南科表現更為疲弱，今年平均開價42萬元，年減3.9%，成交價35.2萬元，年減3.8%，成為三大園區中唯一開價、成交價同步下跌的區域。

591房屋交易網新聞公關課主任畢務潔指出，全台房市降溫之際，三大科學園區表現顯著分化，北士科憑藉台北市稀缺地段優勢，加上「遠雄明玥」、「璞真映輝」等一線品牌建商指標案帶動，展現較強的抗跌與保值性。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，北士科近兩年受惠輝達效應，加上台北市少見的大型重劃區稀缺性、石牌商圈生活機能，以及未來軌道建設題材，吸引品牌建商積極布局。在產業與人口紅利支撐下，園區內軟橋段、新洲美段均受到市場看好，指標建案單價更已站上150萬元，連帶推升北投區整體房價水位。

不過，陳炳辰提醒，輝達效應去年便已開始發酵，近期相關進駐議題又出現紛擾，未來布局是否生變，仍是影響北士科房市的重要關鍵。加上園區腹地有限、可開發土地逐漸減少，且位置仍屬台北市中心外圍，待市場逐步消化利多後，房價漲勢可能由熱轉溫，難再出現戲劇性漲幅。

至於過去幾年房價暴漲的竹科，畢務潔分析，今年新案開價雖維持83萬元高檔，但市場轉趨保守，買盤不願持續追高，過往暴漲行情恐難重現。

南科方面，畢務潔指出，過去受惠台積電設廠題材，吸引大量投資買盤進場，推升房價快速上漲，但隨央行信用管制發酵，加上房價基期已高，投資買盤逐漸退場，市場買氣明顯降溫，房價已連續兩年疲軟走跌。

畢務潔提醒，科技園區已不再是房價上漲保證，購屋族應捨棄過去「跟著台積電閉眼買房」的思維，重新檢視地段、建商品牌及實際居住需求，避免在高檔追價。