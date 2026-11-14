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台灣大型遊艇訂單亞洲第一、全球第四 國際遊艇展高雄登場！

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
2026台灣國際遊艇展盛大開幕。經濟部貿易署提供
2026台灣國際遊艇展盛大開幕。經濟部貿易署提供

台灣大遊艇訂單量居亞洲第一、全球第四，政府積極協助業者拓展海外商機。由經濟部國際貿易署與高雄市政府共同主辦的「2026台灣國際遊艇展」13日登場，匯聚全球16個國家及地區、42個遊艇品牌，共展出78艘船艇，今年更首度舉辦東南亞遊艇產業交流座談會，協助台灣業者掌握新興市場商機。

貿易署署長劉威亷表示，台灣大型遊艇訂單量居亞洲第一、全球第四，憑藉造船工藝、創新設計能力及高度客製化服務，深受國際買主肯定。

本屆遊艇展為期三天，串聯高雄亞洲新灣區四大碼頭，包括嘉信22號遊艇碼頭、愛河灣亞果遊艇碼頭、亞灣遊艇碼頭及第三船渠，運用碼頭水域及周邊陸域空間打造水陸雙域展場，除展出78艘船艇，另設有103個陸域展示攤位。

劉威亷指出，本屆展覽除展示高階遊艇、休閒船艇及智慧海事應用外，也安排國際買主相關交流活動及國際貴賓、媒體代表實地訪廠，讓海外市場進一步了解台灣遊艇從設計規劃、材料選用到製造工藝的產業實力。

在拓展海外市場方面，貿易署表示，今年首度舉辦「東南亞遊艇產業交流座談會」，邀請新加坡、泰國等國產業代表，針對東南亞遊艇產業發展、遊艇休閒活動對地方經濟的效益，以及泰國高端遊艇碼頭市場等議題進行交流，吸引近40位國內外業者參與，盼協助台灣業者掌握當地市場發展趨勢及採購需求。

本屆台灣國際遊艇展將持續展出至11月15日，貿易署指出，未來將持續透過參與國際指標性展會及商務媒合活動，協助台灣遊艇產業拓展海外市場。

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