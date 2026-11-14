高雄都審最快案！日勝生高捷世運站都更案開工

高雄捷運R17世運站東側公辦都市更新案，13日舉辦動土典禮。此案申請都更審核程序，從都更事權計畫報核到取得建照，僅耗時5個月完成所有審查程序，寫下高雄市都市更新審核作業最快速度的新標竿。

高雄市政府表示，此案不僅是市府推動TOD指標案件，更是市政府主動配合國科會南科管理局所轄「楠梓第三產業園區」所需半導體產業後勤支援供應鏈廠辦設施，以及園區企業員工住宿設施空間，所進行公辦都更開發事業。

高雄市政府副市長林欽榮表示，該案位於高雄楠梓區油廠段的捷運R17世運站東側A5街廓，為楠梓第三產業園區半導體產業發展，規劃A級商辦、員工宿舍、生活百貨所設計。

個案基地面積廣達1.4公頃，約4,200坪，在整體開發規劃上，市府事先與南科管理局研議採行公辦都更招商投資開發，預定興建3棟主體建築，內部包含約1.5萬坪現代化A級商辦、600坪高載重實驗室空間、1,000坪商業設施，供半導體供應鏈廠商進駐使用。

另外也規劃由市府分回並將主導經營的618戶住宅單元，作為高科技產業的服務型員工宿舍。同時，基地也設置立體空橋直接連通捷運R17世運站，其中8支空橋基樁均已完工，將讓員工自捷運站下車後直接步行至上班地點或宿舍，落實以大眾運輸為導向的都市發展。

此案經由公開徵選，由日勝生活公司取得都更實施者的身分。捷運局吳嘉昌局長表示，本案自今年4月28日簽訂合約並即同時將都更事業及權利變換計畫報核，接續在市府各局處積極協助審議下，全面展現高效率。

在短短4個月內，即完成都市計設審議、交通影響評估審議、事業計畫及權利變換計畫審議，事權計畫於年今年10月2日核定隨後更僅用1個月的時間，於10月30日順利取得建築執照。

合計從事權計畫報核到取得建照，僅耗時5個月，以極快的公私協力速度，比高雄市訂定「都更168」標準作業，更提前3個月即能完成所有申請程序，寫下都市更新效率的新標竿。

本案總投資金額約達80億元，今天正式邁入動工階段，並以119年底完工為目標。

日勝生表示，楠梓產業園區在台積電進駐以及半導體S廊帶發展帶動下，產業需求急遽增長，此一都更案，打造兼具產業辦公與優質生活機能的TOD示範基地，不只有效回應產業需求，也象徵著北高雄門戶蛻變的開始。