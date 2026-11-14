銀髮食品商機2030年破600億 食品廠改寫質地超商融入貨架

因應台灣邁入超高齡社會，食品工業發展研究所推估，2030年台灣銀髮友善食品市場規模可望突破新台幣600億元。看準龐大商機，食品業從軟質餐與常溫調理包改寫餐食設計；超商將友善鮮食融入一般貨架，聯手搶攻銀髮飲食市場。

佳格食品近期舉辦「居家食物管理師」分享會，公布529名第一線照顧相關工作者的調查。受訪者反映，烹調耗時、體力不足、採買不便及份量難掌握，都是長者自行備餐時遇到的問題。

佳格食品集團永續長陳文琪表示，近一年觀察到通路上標示蛋白質含量的商品增加。對牙口或胃口不佳的長者而言，食物的質地與風味都會影響進食意願。佳格將菜餚、粥品做成常溫調理包，減少備餐步驟，並調整食材質地，推出燉飯、配菜等軟質餐。

冷凍調理食品業者桂冠表示，自2018年起，透過產學合作投入高齡營養研究，開發含蛋白質與膳食纖維的調理餐食。今年推出質地均勻的濃湯，希望擴及牙口較弱的消費者。

桂冠指出，相關餐食近年以電商販售為主，去年與全家便利商店、華碩發表合作，結合生理量測、個人化飲食建議與餐食選購，希望透過超商接觸電商以外的客群。

超商端則從既有鮮食選品著手。全家表示，熟齡消費者對飲食需求，從營養、口味、食品質地、包裝便利性到個人宗教，都會影響消費選擇。因此推動銀髮友善飲食，並非另外打造一個「長輩專屬專區」，而是希望讓符合需求的食品走進日常，讓長者可與一般消費者一樣，在既有商品中保有充分選擇權。

全家指出，超商鮮食已是長者最常購買餐食的管道之一，2024年起主動與食品工業發展研究所溝通，促成2025年「具包裝之即食鮮食」納入銀髮友善食品評選範圍，並向供應商教育訓練，成為首家取得冷藏即食鮮食「Eatender銀髮友善食品」標誌的超商；今年有24項商品取得標誌，涵蓋餐盒、點心等類別，分別符合質地、營養或包裝等友善條件。

統一超商則從健康鮮食切入中高齡飲食市場，從會員購買資料來看，29歲以下及50歲以上會員都會選購主打蛋白質補充與均衡搭配的餐盒。

商品開發方面，統一超商與供應商合作，推動自有鮮食朝減脂、減糖及減鈉方向開發，並在部分商品標示蛋白質含量。今年有逾10款鮮食入選銀髮友善食品，涵蓋便當、配菜等類別。

食品工業發展研究所資深研究員王怡晶接受中央社記者採訪表示，2016年推動銀髮友善食品評選初期，部分業者以既有商品參評；近年從業者填報資料來看，有6到7成是業者過去未曾推出的產品，顯示業者開始去理解銀髮者需求，並開發適合長者的產品。

不過她表示，目前國內銀髮友善食品仍以易咀嚼等級產品為主，針對牙齦咀嚼、舌頭壓碎及無需咀嚼等不同需求的產品選擇相對有限；未來業者除可精進食材質地調整技術外，更需兼顧食材原有外觀、風味與營養，開發涵蓋不同咀嚼能力的食物，讓長者不因咀嚼能力下降而無法享受美食。

此外，她認為，商品可以用「質地友善」或「營養友善」說明特色，讓消費者從自己的需求判斷是否適合。以牙口較弱的長者為例，選購時需要知道的是食物軟硬度、是否容易咀嚼。