快訊

黃仁勳婚外情如何曝光？CNN：美情報機構罕見「揭露」身分

「蔡總統，妳還願意坐下聽我講完嗎？」 鍾明軒吐心聲：怕台灣民主只剩漂亮招牌

今天鋒面通過雨炸全台 下周恐迎來新一波明顯降溫 專家曝最冷時段

聽新聞
0:00 / 0:00

營收成長獲利沒跟上？藥局陷入削價競爭加快整併潮

中央社／ 台北14日電

財政部統計，今年8月底全台西藥零售業家數較去年同期淨減154家，前8月銷售額卻年增11.1%。業者指出，高齡化及長期用藥需求推升銷售，但同業削價與電商比價擠壓利潤，營收成長未必帶動獲利，競爭恐加快市場整併

大樹藥局副總經理盧山峰表示，多年來陸續發生藥局整併，單店藥局可能因藥師退休、無人接班而退場；連鎖藥局業者則會檢視各店營運效益，關閉表現未達預期的據點。

以大樹門市來看，從去年底428家增至目前約448家，以2030年達700家為目標，實際展店速度視市場競爭而定。他說，大樹以自行開店為主，過去400多家門市中，僅14家透過併購取得，評估標的時會考量據點是否與既有門市重疊。

佑全藥局總經理文德蘭接受中央社記者訪問時表示，目前全台有168家門市，今年開2家、關6家；另外日本合作代理經營的札幌藥粧，今年底將有4間合約到期。

她說，佑全藥局將首度開放加盟，或以併購擴點，減輕額外招募藥師的壓力，將傾向以約40坪店型為主，讓商品組合更完整；札幌藥粧明年會以開街邊店為主。

至於近期藥局是否出現關店潮，佑全董事長劉志平觀察，部分門市關閉後有其他業者接手，藥局市場沒有大家想像已崩盤，「因為藥師一樣難請啊」。他說，即使藥師月薪開出新台幣10萬元，「還是找不到人」，藥局市場將是大者恆大的競爭，加快整理速度，對產業而言是好事。

佳世達集團旗下、經營丁丁藥局的諾貝兒表示，丁丁今年已新開6家，預計年底前至少再開1家，共計有117家門市，明年將透過多種方式擴點。

門市配置之外，藥局仰賴的商品與服務也在改變。劉志平表示，過去能帶動來客的奶粉、尿布，如今面臨電商低價競爭；部分消費者購買保健食品時會先到藥局諮詢藥師，續購時則可能轉往電商比價。

盧山峰表示，大樹10年前婦幼商品營收占比超過5成，目前降至約35%，為因應人口結構變化，增加輔具品項及處方箋調劑服務。

丁丁藥局表示，已從婦嬰商品轉為全方位健康照護。今年前10月保健品、銀髮照護及處方調劑均有成長，其中銀髮照護成長較明顯；非婦嬰產品的業績成長，已補足婦嬰產品下滑的缺口。

獨立藥局整合聯盟鄰近健康創辦人趙國鈞表示，高齡人口增加、慢性病患者有長期用藥需求，有助於支撐西藥零售業的銷售額。

就他接觸的社區藥局而言，近期關店情形較不明顯，長期在地經營的藥師多有固定客群，慢性病患者定期領藥時，往往希望由熟悉的藥師服務。而部分社區藥局已將業務延伸至輔具租售、居家安全改善，增加收入來源。

此外，處方調劑量增加，能否帶動獲利，還得看備藥成本。劉志平表示，佑全處方箋量平均每年成長約10%，部分藥品用量少，又有最低進貨量，單店備貨後可能長期用不完，降低承接意願。連鎖藥局可在門市間調度庫存，較有條件承接；但健保藥品給付價格下調時，進貨成本未必同步下降，調劑量增加不一定能改善獲利。

藥局 營收 整併

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

AI紅利高度集中 批發業14業別有11業營收衰退

統一傳買亞洲肯德基、必勝客業務 年底前有望達成協議

保瑞財報／第3季EPS 4.79元季增一成 CDMO新簽約金額達4.37億美元

矽力法說會／明年營收成長看三成 AIDC、車用雙引擎各拚增五成

相關新聞

萬海：航運市場兩年內不錯 持續評估購買大船

萬海航運董事長陳柏廷昨（13）日表示，貨櫃輪的傳統供需模型已不足以解釋當前航運市場，航運不只是船舶供給與貨運需求，還受到地緣政治、港口政策、航線調整等多重因素影響，未來兩年航運市場仍將是不錯的市場。

Q4海運價量 萬海估優於去年

萬海航運總經理謝福隆昨（13）日表示，受惠亞洲區內航線旺季、年終備貨需求，以及國際主要港口持續塞港，今年第4季海運運量與運價都將優於去年同期，帶動營收同步成長。展望明年，隨新船陸續交付，預估整體運量可望成長10%以上。

浩鼎新藥授權諾華 9.8億簽約金入袋

潤泰集團旗下生技新藥公司浩鼎昨（13）日宣布，與跨國大藥廠諾華簽署合作暨授權協議，將運用浩鼎多項專有抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate, ADC）平台技術，共同開發搭載新型藥物載荷（payload）的次世代ADC藥物。

企業生日快樂／仲量聯行 見證商辦發展足跡

從台灣大型公共開發案、頂級商辦，到近年半導體聚落與綠色辦公空間建設，在台品牌成立滿25周年的的仲量聯行，早已深耕台灣超過46年，是台灣最早的國際商用不動產顧問服務公司之一，近半世紀的陪伴，見證國內不動產半世紀變化和城市發展。

企業生日快樂／仲量聯行第一線做起 基本功深厚

出身台南企業家族的侯文信，祖父侯雨利是台灣早期重要企業家，進入家族企業任職一直被外界視為理所當然的「必經之路」；但對他來說，「專業能力受肯定」，那份「成就感」，才是他最在乎的，更是他毅然決然地轉身、投入逾25年在商用不動產的關鍵。

企業生日快樂／仲量聯行建立管理標準 拚營運極大化

仲量聯行台灣董事總經理侯文信表示，未來幾年是國內企業加速走向全球的關鍵階段，不動產將是牽動企業營運效率、人才競爭與國際布局的關鍵策略；在此轉折點上，仲量聯行台灣將運用自身最大的優勢，協助企業將營運效率極大化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。