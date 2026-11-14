營收成長獲利沒跟上？藥局陷入削價競爭加快整併潮

財政部統計，今年8月底全台西藥零售業家數較去年同期淨減154家，前8月銷售額卻年增11.1%。業者指出，高齡化及長期用藥需求推升銷售，但同業削價與電商比價擠壓利潤，營收成長未必帶動獲利，競爭恐加快市場整併。

大樹藥局副總經理盧山峰表示，多年來陸續發生藥局整併，單店藥局可能因藥師退休、無人接班而退場；連鎖藥局業者則會檢視各店營運效益，關閉表現未達預期的據點。

以大樹門市來看，從去年底428家增至目前約448家，以2030年達700家為目標，實際展店速度視市場競爭而定。他說，大樹以自行開店為主，過去400多家門市中，僅14家透過併購取得，評估標的時會考量據點是否與既有門市重疊。

佑全藥局總經理文德蘭接受中央社記者訪問時表示，目前全台有168家門市，今年開2家、關6家；另外日本合作代理經營的札幌藥粧，今年底將有4間合約到期。

她說，佑全藥局將首度開放加盟，或以併購擴點，減輕額外招募藥師的壓力，將傾向以約40坪店型為主，讓商品組合更完整；札幌藥粧明年會以開街邊店為主。

至於近期藥局是否出現關店潮，佑全董事長劉志平觀察，部分門市關閉後有其他業者接手，藥局市場沒有大家想像已崩盤，「因為藥師一樣難請啊」。他說，即使藥師月薪開出新台幣10萬元，「還是找不到人」，藥局市場將是大者恆大的競爭，加快整理速度，對產業而言是好事。

佳世達集團旗下、經營丁丁藥局的諾貝兒表示，丁丁今年已新開6家，預計年底前至少再開1家，共計有117家門市，明年將透過多種方式擴點。

門市配置之外，藥局仰賴的商品與服務也在改變。劉志平表示，過去能帶動來客的奶粉、尿布，如今面臨電商低價競爭；部分消費者購買保健食品時會先到藥局諮詢藥師，續購時則可能轉往電商比價。

盧山峰表示，大樹10年前婦幼商品營收占比超過5成，目前降至約35%，為因應人口結構變化，增加輔具品項及處方箋調劑服務。

丁丁藥局表示，已從婦嬰商品轉為全方位健康照護。今年前10月保健品、銀髮照護及處方調劑均有成長，其中銀髮照護成長較明顯；非婦嬰產品的業績成長，已補足婦嬰產品下滑的缺口。

獨立藥局整合聯盟鄰近健康創辦人趙國鈞表示，高齡人口增加、慢性病患者有長期用藥需求，有助於支撐西藥零售業的銷售額。

就他接觸的社區藥局而言，近期關店情形較不明顯，長期在地經營的藥師多有固定客群，慢性病患者定期領藥時，往往希望由熟悉的藥師服務。而部分社區藥局已將業務延伸至輔具租售、居家安全改善，增加收入來源。

此外，處方調劑量增加，能否帶動獲利，還得看備藥成本。劉志平表示，佑全處方箋量平均每年成長約10%，部分藥品用量少，又有最低進貨量，單店備貨後可能長期用不完，降低承接意願。連鎖藥局可在門市間調度庫存，較有條件承接；但健保藥品給付價格下調時，進貨成本未必同步下降，調劑量增加不一定能改善獲利。