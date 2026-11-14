Q4海運價量 萬海估優於去年

出身台南企業家族的侯文信，祖父侯雨利是台灣早期重要企業家，進入家族企業任職一直被外界視為理所當然的「必經之路」；但對他來說，「專業能力受肯定」，那份「成就感」，才是他最在乎的，更是他毅然決然地轉身、投入逾25年在商用不動產的關鍵。

2026-11-14 00:45