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Q4海運價量 萬海估優於去年
萬海（2615）航運總經理謝福隆昨（13）日表示，受惠亞洲區內航線旺季、年終備貨需求，以及國際主要港口持續塞港，今年第4季海運運量與運價都將優於去年同期，帶動營收同步成長。展望明年，隨新船陸續交付，預估整體運量可望成長10%以上。
近期上海、寧波等主要港口塞港問題持續，加上大型船舶集中靠泊樞紐港，造成艙位供給吃緊，主要國際港口塞港問題短期內難以緩解，將成為支撐航運市場的重要因素。
萬海今年前三季合併營收1,361.56億元，年增27.28%，每股純益（EPS）14.61元，年增91.23%；10月合併營收也連續七個月維持年增。隨第4季亞洲區內旺季、年終節慶備貨及庫存回補需求支撐，加上港口塞港與有效運力受限，萬海看好第4季營運表現優於去年同期。
謝福隆指出，先前颱風造成上海、寧波港口壅塞，至今港口作業效率仍未完全恢復，大型貨櫃輪裝卸作業時間增加，影響船舶調度與艙位供給。未來包括上海、新加坡等重要樞紐港，都將面臨較長期的塞港挑戰。
萬海目前擁有125艘自有船舶，總運力約63.3萬TEU，平均船齡8.8年，低於全球同業平均的14.1年。明年預計交付11艘1.6萬TEU大型貨櫃輪，以及一艘8,700TEU船舶，合計新增運力約10萬TEU，預估可帶動明年整體運量成長10%以上。
2028年至2030年間，萬海還將陸續接收30艘新造船，船型涵蓋6,000至1.6萬TEU級，持續擴大船隊規模，朝總運力百萬TEU邁進。
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