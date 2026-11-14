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萬海：航運市場兩年內不錯 持續評估購買大船

經濟日報／ 記者黃淑惠邱馨儀／台北報導
萬海董事長陳柏廷。記者邱馨儀／攝影
萬海董事長陳柏廷。記者邱馨儀／攝影

萬海（2615）航運董事長陳柏廷昨（13）日表示，貨櫃輪的傳統供需模型已不足以解釋當前航運市場，航運不只是船舶供給與貨運需求，還受到地緣政治、港口政策、航線調整等多重因素影響，未來兩年航運市場仍將是不錯的市場。

近年來鮮少露面的陳柏廷，昨日罕見公開與媒體交流。他表示，過去市場普遍認為，全球新船大量交付後，將出現供過於求，甚至有機會以非常便宜的價格租到船舶，但從實際市場發展來看，這樣的情況並未如預期發生。

萬海董座陳柏廷談話重點
萬海董座陳柏廷談話重點

他分析，航運業與一般商品不同，船舶一旦下訂，交船時間及預定運能大致可以掌握，供給相對固定；但需求始終在變動，而且影響航運市場的因素並不只有供給與需求。

針對萬海航運的發展策略，陳柏廷表示，未來配息會合理的增加，保留資金是為搶攻全球市場商機需要擴大投資，萬海未來會持續評估買大型船舶，補歐洲和南美洲布局。相較同業，萬海股利發放可能較為保守，但從投資金額占公司規模的比例來看，投資比重相對較高，相關投入都是為了創造公司長期價值。

陳柏廷進一步指出，公司不會因為今年獲利較去年大幅成長，就維持與去年完全相同的股利水準，配息仍須依據當年度經營成果及未來資金需求調整。目前距離全年結算還有一段時間，後續營運狀況仍有待觀察，現階段無法對全年配息提出確切預測。

事實上，萬海自2019年開始增購116艘新船，至今還有42艘船尚未交付。陳柏廷強調，他並非一口氣大量買船，而是四艘、五艘陸續依市場狀況增加，他並非認為市場會轉變，而是明知購船成本會上漲，但仍然必須視公司與市場狀況與董事溝通。

他強調，畢竟造船成本上揚，而影響實際供應的因素太多，以塞港與繞路等因素影響運量為例，實際的運量大約只有六成。有些人認為大量造船，市場實際需求並沒有那麼多，最終會有便宜的船釋出，但這種結果從未曾發生。

萬海 市場 航運

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